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Турция заявила о готовности принять переговоры по перемирию на Украине

Турция заявила о готовности принять переговоры по перемирию на Украине - 11.05.2025, ПРАЙМ

Турция заявила о готовности принять переговоры по перемирию на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье о готовности Турции внести вклад в обеспечение прекращения огня и устойчивого мира на Украине, в том... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T13:37+0300

2025-05-11T13:37+0300

2025-05-11T13:38+0300

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СТАМБУЛ, 11 мая - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье о готовности Турции внести вклад в обеспечение прекращения огня и устойчивого мира на Украине, в том числе Анкара готова принять переговоры, говорится в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера. Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. "Президент Эрдоган заявил о достижении исторического поворотного момента для прекращения войны между Украиной и Россией. По его словам, этот шанс следует ценить, Турция готова внести любой вклад для достижения прекращения огня и устойчивого мира, в том числе Анкара готова принять переговоры", - сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в субботу, что Анкара готова следить за соблюдением потенциального прекращения огня на Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 маяв Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Президент США Дональд Трамп после предложения президента РФ о прямых переговорах с представителями Киева в Стамбуле заявил, что это потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.

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