Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Эрдоган обсудили перспективы мирных переговоров по Украине - 11.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250511/peregovory-857461708.html
Путин и Эрдоган обсудили перспективы мирных переговоров по Украине
Путин и Эрдоган обсудили перспективы мирных переговоров по Украине - 11.05.2025, ПРАЙМ
Путин и Эрдоган обсудили перспективы мирных переговоров по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между Россией и Украиной,... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T14:00+0300
2025-05-11T14:06+0300
политика
турция
реджеп тайип эрдоган
россия
владимир путин
украина
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852379810_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_f33e21140e46e90d1382e8ec62c4e9f9.jpg
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между Россией и Украиной, сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера.В воскресенье турецкий президент провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого лидеры стран обсудили вопросы региональной, глобальной и двусторонней повестки."Президент Эрдоган заявил, что приветствует заявление Путина о необходимости продолжить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они остановились (в 2022 году - ред.), и что Турция готова принять переговоры, которые приведут к постоянному решению конфликта", - сообщается в заявлении администрации.Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в субботу, что Анкара готова следить за соблюдением потенциального прекращения огня на Украине.Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. В свою очередь, президент США Дональд Трамп, комментируя предложение Путина о переговорах с украинской стороной, заявил, что для России и Украины настал потенциально великий день, а также пообещал продолжить работу как с российской, так и с украинской стороной.ЭРДОГАН ЗАЯВИЛ ПУТИНУ ПО ТЕЛЕФОНУ, ЧТО ОТКРЫЛОСЬ "ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ" ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ - АДМИНИСТРАЦИЯЭРДОГАН ЗАЯВИЛ ПУТИНУ, ЧТО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ НА УКРАИНЕ ОБЕСПЕЧИТ НЕОБХОДИМУЮ АТМОСФЕРУ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ - АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ТУРЦИИ
https://1prime.ru/20250511/peregovory-857461373.html
турция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852379810_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_5d0103425a4b5b6fbbcf76f385ffcc2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, реджеп тайип эрдоган, россия, владимир путин, украина, мирные переговоры
Политика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, РОССИЯ, Владимир Путин, УКРАИНА, мирные переговоры
14:00 11.05.2025 (обновлено: 14:06 11.05.2025)
 
Путин и Эрдоган обсудили перспективы мирных переговоров по Украине

Эрдоган: прекращение огня на Украине поспособствует нужной атмосфере на переговорах

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между Россией и Украиной, сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера.
В воскресенье турецкий президент провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого лидеры стран обсудили вопросы региональной, глобальной и двусторонней повестки.
"Президент Эрдоган заявил, что приветствует заявление Путина о необходимости продолжить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они остановились (в 2022 году - ред.), и что Турция готова принять переговоры, которые приведут к постоянному решению конфликта", - сообщается в заявлении администрации.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в субботу, что Анкара готова следить за соблюдением потенциального прекращения огня на Украине.
Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. В свою очередь, президент США Дональд Трамп, комментируя предложение Путина о переговорах с украинской стороной, заявил, что для России и Украины настал потенциально великий день, а также пообещал продолжить работу как с российской, так и с украинской стороной.
ЭРДОГАН ЗАЯВИЛ ПУТИНУ ПО ТЕЛЕФОНУ, ЧТО ОТКРЫЛОСЬ "ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ" ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ - АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭРДОГАН ЗАЯВИЛ ПУТИНУ, ЧТО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ НА УКРАИНЕ ОБЕСПЕЧИТ НЕОБХОДИМУЮ АТМОСФЕРУ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ - АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ТУРЦИИ
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
"На эшафот". В ГД предупредили, что ждет Зеленского при срыве переговоров
13:35
 
ПолитикаТУРЦИЯРеджеп Тайип ЭрдоганРОССИЯВладимир ПутинУКРАИНАмирные переговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала