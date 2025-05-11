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Путин и Эрдоган обсудили перспективы мирных переговоров по Украине

Путин и Эрдоган обсудили перспективы мирных переговоров по Украине - 11.05.2025, ПРАЙМ

Путин и Эрдоган обсудили перспективы мирных переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между Россией и Украиной,... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T14:00+0300

2025-05-11T14:00+0300

2025-05-11T14:06+0300

политика

турция

реджеп тайип эрдоган

россия

владимир путин

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мирные переговоры

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между Россией и Украиной, сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера.В воскресенье турецкий президент провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого лидеры стран обсудили вопросы региональной, глобальной и двусторонней повестки."Президент Эрдоган заявил, что приветствует заявление Путина о необходимости продолжить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они остановились (в 2022 году - ред.), и что Турция готова принять переговоры, которые приведут к постоянному решению конфликта", - сообщается в заявлении администрации.Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в субботу, что Анкара готова следить за соблюдением потенциального прекращения огня на Украине.Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. В свою очередь, президент США Дональд Трамп, комментируя предложение Путина о переговорах с украинской стороной, заявил, что для России и Украины настал потенциально великий день, а также пообещал продолжить работу как с российской, так и с украинской стороной.ЭРДОГАН ЗАЯВИЛ ПУТИНУ ПО ТЕЛЕФОНУ, ЧТО ОТКРЫЛОСЬ "ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ" ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ - АДМИНИСТРАЦИЯЭРДОГАН ЗАЯВИЛ ПУТИНУ, ЧТО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ НА УКРАИНЕ ОБЕСПЕЧИТ НЕОБХОДИМУЮ АТМОСФЕРУ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ - АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ТУРЦИИ

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турция, реджеп тайип эрдоган, россия, владимир путин, украина, мирные переговоры