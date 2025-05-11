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Завершился телефонный разговор Путина и Эрдогана
Завершился телефонный разговор Путина и Эрдогана - 11.05.2025, ПРАЙМ
Завершился телефонный разговор Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого была подробно обсуждена инициатива... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T14:49+0300
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого была подробно обсуждена инициатива России о возобновлении прямых переговоров с Украиной, которые предлагается провести в Стамбуле с 15 мая, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробно обсуждена инициатива Президента России о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая", - говорится в сообщении.Помимо этого, пресс-служба Кремля отметила, что по итогам разговора турецкий лидер поддержал инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной, отметив также готовность Турции предоставить площадку для проведения переговоров в Стамбуле."Турецкая сторона окажет все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира", - говорится в сообщении.Помимо переговоров с Украиной, лидеры России и Турции обсудили и вопросы в других сферах. В частности, Путин и Эрдоган выразили заинтересованность в реализации совместных проектов в области энергетики."Лидеры также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционных связей, включая реализацию стратегических совместных проектов в энергетике", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Также в ходе разговора Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями о прошедшем мероприятии в честь юбилея Победы и международными контактами с зарубежными лидерами, прибывшими 9 мая с визитом в Москву.
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Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, УКРАИНА, переговоры
Завершился телефонный разговор Путина и Эрдогана
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор о возобновлении РФ переговоров с Украиной
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого была подробно обсуждена инициатива России о возобновлении прямых переговоров с Украиной, которые предлагается провести в Стамбуле с 15 мая, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробно обсуждена инициатива Президента России о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая", - говорится в сообщении.
Помимо этого, пресс-служба Кремля отметила, что по итогам разговора турецкий лидер поддержал инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной, отметив также готовность Турции предоставить площадку для проведения переговоров в Стамбуле.
"Турецкая сторона окажет все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира", - говорится в сообщении.
Помимо переговоров с Украиной, лидеры России и Турции обсудили и вопросы в других сферах. В частности, Путин и Эрдоган выразили заинтересованность в реализации совместных проектов в области энергетики.
"Лидеры также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционных связей, включая реализацию стратегических совместных проектов в энергетике", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Также в ходе разговора Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями о прошедшем мероприятии в честь юбилея Победы и международными контактами с зарубежными лидерами, прибывшими 9 мая с визитом в Москву.
Путин и Эрдоган обсудили перспективы мирных переговоров по Украине