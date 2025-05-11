https://1prime.ru/20250511/peregovory-857462428.html

Завершился телефонный разговор Путина и Эрдогана

Завершился телефонный разговор Путина и Эрдогана - 11.05.2025, ПРАЙМ

Завершился телефонный разговор Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого была подробно обсуждена инициатива... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T14:49+0300

2025-05-11T14:49+0300

2025-05-11T14:59+0300

политика

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

украина

переговоры

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого была подробно обсуждена инициатива России о возобновлении прямых переговоров с Украиной, которые предлагается провести в Стамбуле с 15 мая, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробно обсуждена инициатива Президента России о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая", - говорится в сообщении.Помимо этого, пресс-служба Кремля отметила, что по итогам разговора турецкий лидер поддержал инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной, отметив также готовность Турции предоставить площадку для проведения переговоров в Стамбуле."Турецкая сторона окажет все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира", - говорится в сообщении.Помимо переговоров с Украиной, лидеры России и Турции обсудили и вопросы в других сферах. В частности, Путин и Эрдоган выразили заинтересованность в реализации совместных проектов в области энергетики."Лидеры также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционных связей, включая реализацию стратегических совместных проектов в энергетике", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Также в ходе разговора Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями о прошедшем мероприятии в честь юбилея Победы и международными контактами с зарубежными лидерами, прибывшими 9 мая с визитом в Москву.

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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, украина, переговоры