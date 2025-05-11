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Эрдоган начал "телефонную дипломатию" с Западом по переговорам РФ и Украины - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Эрдоган начал "телефонную дипломатию" с Западом по переговорам РФ и Украины
Эрдоган начал "телефонную дипломатию" с Западом по переговорам РФ и Украины - 11.05.2025, ПРАЙМ
Эрдоган начал "телефонную дипломатию" с Западом по переговорам РФ и Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал активные телефонные консультации с западными лидерами в рамках инициативы президента России Владимира Путина по... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T15:29+0300
2025-05-11T15:40+0300
политика
украина
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
запад
переговоры
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АНКАРА, 11 мая - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал активные телефонные консультации с западными лидерами в рамках инициативы президента России Владимира Путина по возобновлению переговоров с Украиной, запланированных на 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщил РИА Новости представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti). Ранее в ходе ночного выступления перед российскими и иностранными журналистами Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямой диалог без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня и устойчивого мира при условии его соблюдения со стороны украинской стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал инициативу как серьезную, подчеркнув, что ее целью является устранение коренных причин конфликта и защита национальных интересов России.Однако ладимир Зеленский отреагировал на предложение ультимативным заявлением. Он заявил, что переговоры возможны только в случае, если Москва уже с 12 мая прекратит огонь в полном объеме."Мы сейчас с вами видим, что господин президент (Эрдоган) после инициативы господина Владимира Путина ведёт "телефонную дипломатию", в том числе с западными лидерами. Процесс идёт, надо дождаться конкретики", - заявили РИА Новости в партии в ответ на просьбу прокомментировать предложение российского лидера.Кроме того, собеседник агентства отметил, что в случае, если переговоры России и Украины состоятся, их организация и проведение в Стамбуле не займет много времени. "У Турции, как мирового центра где решаются конфликты, достаточно опыта. Нужно дождаться конкретики от сторон", - сообщил собеседник агентства.Помимо этого он призвал "застраховать" потенциальные переговоры от вероятных провокаций и вмешательств, чтобы "раз и навсегда завершить конфликт".
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украина, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, запад, переговоры
Политика, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, РОССИЯ, ЗАПАД, переговоры
15:29 11.05.2025 (обновлено: 15:40 11.05.2025)
 
Эрдоган начал "телефонную дипломатию" с Западом по переговорам РФ и Украины

Ak Parti: Эрдоган ведет "телефонную дипломатию" с лидерами Запада по Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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АНКАРА, 11 мая - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал активные телефонные консультации с западными лидерами в рамках инициативы президента России Владимира Путина по возобновлению переговоров с Украиной, запланированных на 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщил РИА Новости представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti).
Ранее в ходе ночного выступления перед российскими и иностранными журналистами Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямой диалог без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня и устойчивого мира при условии его соблюдения со стороны украинской стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал инициативу как серьезную, подчеркнув, что ее целью является устранение коренных причин конфликта и защита национальных интересов России.
Однако ладимир Зеленский отреагировал на предложение ультимативным заявлением. Он заявил, что переговоры возможны только в случае, если Москва уже с 12 мая прекратит огонь в полном объеме.
"Мы сейчас с вами видим, что господин президент (Эрдоган) после инициативы господина Владимира Путина ведёт "телефонную дипломатию", в том числе с западными лидерами. Процесс идёт, надо дождаться конкретики", - заявили РИА Новости в партии в ответ на просьбу прокомментировать предложение российского лидера.
Кроме того, собеседник агентства отметил, что в случае, если переговоры России и Украины состоятся, их организация и проведение в Стамбуле не займет много времени.
"У Турции, как мирового центра где решаются конфликты, достаточно опыта. Нужно дождаться конкретики от сторон", - сообщил собеседник агентства.
Помимо этого он призвал "застраховать" потенциальные переговоры от вероятных провокаций и вмешательств, чтобы "раз и навсегда завершить конфликт".
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
Путин и Эрдоган обсудили перспективы мирных переговоров по Украине
14:00
 
ПолитикаУКРАИНАТУРЦИЯВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРОССИЯЗАПАДпереговоры
 
 
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