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В Турции хотят "застраховать" возможные переговоры по Украине от провокаций
В Турции хотят "застраховать" возможные переговоры по Украине от провокаций - 11.05.2025, ПРАЙМ
В Турции хотят "застраховать" возможные переговоры по Украине от провокаций
Вероятное возобновление переговоров по Украине в Стамбуле необходимо "застраховать" от провокаций и вмешательств, это шанс для завершения конфликта, заявил РИА... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T15:59+0300
2025-05-11T15:59+0300
2025-05-11T15:59+0300
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АНКАРА, 11 мая - ПРАЙМ. Вероятное возобновление переговоров по Украине в Стамбуле необходимо "застраховать" от провокаций и вмешательств, это шанс для завершения конфликта, заявил РИА Новости представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti). Минувшей ночью президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. "Надо сделать всё, чтобы процесс, если он начнется, не прервался. Это хороший шанс завершить конфликт, как говорит господин президент (Эрдоган) в переговорах нет проигравшей стороны. Надо застраховать процесс от провокаций и вмешательств. Чтобы раз и навсегда завершить конфликт",- сказал собеседник агентства.
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Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, провокация
В Турции хотят "застраховать" возможные переговоры по Украине от провокаций
Ak Parti: вероятные переговоры по Украине надо "застраховать" от провокаций
АНКАРА, 11 мая - ПРАЙМ. Вероятное возобновление переговоров по Украине в Стамбуле необходимо "застраховать" от провокаций и вмешательств, это шанс для завершения конфликта, заявил РИА Новости представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti).
Минувшей ночью президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.
Эрдоган начал "телефонную дипломатию" с Западом по переговорам РФ и Украины
"Надо сделать всё, чтобы процесс, если он начнется, не прервался. Это хороший шанс завершить конфликт, как говорит господин президент (Эрдоган) в переговорах нет проигравшей стороны. Надо застраховать процесс от провокаций и вмешательств. Чтобы раз и навсегда завершить конфликт",- сказал собеседник агентства.