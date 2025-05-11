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В МИД Венгрии сообщили об отмене переговоров с Украиной - 11.05.2025, ПРАЙМ
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В МИД Венгрии сообщили об отмене переговоров с Украиной
В МИД Венгрии сообщили об отмене переговоров с Украиной - 11.05.2025, ПРАЙМ
В МИД Венгрии сообщили об отмене переговоров с Украиной
Венгрия отменила запланированные на 12 мая переговоры с Украиной о положении венгерского национального меньшинства в Закарпатье из-за того, что украинская... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T19:19+0300
2025-05-11T19:19+0300
политика
украина
переговоры
отмена
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БУДАПЕШТ, 11 мая - ПРАЙМ. Венгрия отменила запланированные на 12 мая переговоры с Украиной о положении венгерского национального меньшинства в Закарпатье из-за того, что украинская сторона за три дня до встречи выдвинула обвинения в шпионаже, что ставит под сомнение искренность намерения Киева урегулировать спорные вопросы с Будапештом, заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр. В пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая якобы вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Политик сообщил, что после визита в Венгрию украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной стороны договорились продолжить переговоры о восстановлении прав венгерского меньшинства 12 мая. "Однако вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, посчитав, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют вести добросовестные, конструктивные переговоры по такой важной и чувствительной теме, как права меньшинств", - написал Мадьяр в соцсети.По его словам, то, что украинские власти за три дня до встречи предъявили двум бывшим военным обвинения в шпионаже в пользу Венгрии и "немедленно представили это широкой медиаобщественности", "ставит под сомнение искренность намерений урегулировать открытые вопросы". "Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Со своей стороны, мы остаемся готовыми к диалогу", - добавил он.
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украина, переговоры, отмена
Политика, УКРАИНА, переговоры, отмена
19:19 11.05.2025
 
В МИД Венгрии сообщили об отмене переговоров с Украиной

МИД: Венгрия отменила переговоры с Украиной из-за шпионского скандала

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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БУДАПЕШТ, 11 мая - ПРАЙМ. Венгрия отменила запланированные на 12 мая переговоры с Украиной о положении венгерского национального меньшинства в Закарпатье из-за того, что украинская сторона за три дня до встречи выдвинула обвинения в шпионаже, что ставит под сомнение искренность намерения Киева урегулировать спорные вопросы с Будапештом, заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.
В пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая якобы вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов.
Политик сообщил, что после визита в Венгрию украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной стороны договорились продолжить переговоры о восстановлении прав венгерского меньшинства 12 мая.
"Однако вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, посчитав, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют вести добросовестные, конструктивные переговоры по такой важной и чувствительной теме, как права меньшинств", - написал Мадьяр в соцсети.
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По его словам, то, что украинские власти за три дня до встречи предъявили двум бывшим военным обвинения в шпионаже в пользу Венгрии и "немедленно представили это широкой медиаобщественности", "ставит под сомнение искренность намерений урегулировать открытые вопросы".
"Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Со своей стороны, мы остаемся готовыми к диалогу", - добавил он.
 
ПолитикаУКРАИНАпереговорыотмена
 
 
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