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В МИД Венгрии сообщили об отмене переговоров с Украиной

В МИД Венгрии сообщили об отмене переговоров с Украиной - 11.05.2025, ПРАЙМ

В МИД Венгрии сообщили об отмене переговоров с Украиной

Венгрия отменила запланированные на 12 мая переговоры с Украиной о положении венгерского национального меньшинства в Закарпатье из-за того, что украинская... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T19:19+0300

2025-05-11T19:19+0300

2025-05-11T19:19+0300

политика

украина

переговоры

отмена

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БУДАПЕШТ, 11 мая - ПРАЙМ. Венгрия отменила запланированные на 12 мая переговоры с Украиной о положении венгерского национального меньшинства в Закарпатье из-за того, что украинская сторона за три дня до встречи выдвинула обвинения в шпионаже, что ставит под сомнение искренность намерения Киева урегулировать спорные вопросы с Будапештом, заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр. В пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая якобы вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Политик сообщил, что после визита в Венгрию украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной стороны договорились продолжить переговоры о восстановлении прав венгерского меньшинства 12 мая. "Однако вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, посчитав, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют вести добросовестные, конструктивные переговоры по такой важной и чувствительной теме, как права меньшинств", - написал Мадьяр в соцсети.По его словам, то, что украинские власти за три дня до встречи предъявили двум бывшим военным обвинения в шпионаже в пользу Венгрии и "немедленно представили это широкой медиаобщественности", "ставит под сомнение искренность намерений урегулировать открытые вопросы". "Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Со своей стороны, мы остаемся готовыми к диалогу", - добавил он.

https://1prime.ru/20250510/ukraina-857443335.html

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украина, переговоры, отмена