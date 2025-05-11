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Трамп призвал Украину немедленно идти на переговоры с Россией

Трамп призвал Украину немедленно идти на переговоры с Россией - 11.05.2025, ПРАЙМ

Трамп призвал Украину немедленно идти на переговоры с Россией

Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T19:36+0300

2025-05-11T19:36+0300

2025-05-11T19:42+0300

политика

дональд трамп

россия

украина

переговоры

сделка

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ВАШИНГТОН, 11 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России."Украина должна согласиться на это немедленно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка"."Я начинаю сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным. Если нет, то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом", - заявил Трамп.

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дональд трамп, россия, украина, переговоры, сделка