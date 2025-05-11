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Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Турции в четверг

Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Турции в четверг - 11.05.2025, ПРАЙМ

Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Турции в четверг

Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что будет лично ждать президента России Владимира Путина в Турции в четверг. | 11.05.2025, ПРАЙМ

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политика

владимир зеленский

переговоры

владимир путин

турция

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что будет лично ждать президента России Владимира Путина в Турции в четверг. "Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично", — написал Зеленский.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы Российской Федерации. Ранее в ответ на предложение президента РФ Ранее Зеленский заявил, что начать переговоров можно только после того, как Россия согласится на "полное, длительное и надежное" прекращение огня, которое должно продлиться 30 дней начиная с 12 мая.В воскресенье президент США Дональд Трамп призвал украинские власти "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.

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владимир зеленский, переговоры, владимир путин, турция