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Бессент анонсировал раскрытие деталей прогресса в переговорах с Китаем - 11.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Бессент анонсировал раскрытие деталей прогресса в переговорах с Китаем
Бессент анонсировал раскрытие деталей прогресса в переговорах с Китаем - 11.05.2025, ПРАЙМ
Бессент анонсировал раскрытие деталей прогресса в переговорах с Китаем
США в понедельник объявят детали "существенного прогресса" в переговорах с Китаем о торговле, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T21:09+0300
2025-05-11T21:11+0300
экономика
скотт бессент
сша
торговые переговоры
китай
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ВАШИНГТОН, 11 мая - ПРАЙМ. США в понедельник объявят детали "существенного прогресса" в переговорах с Китаем о торговле, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. "С радостью сообщаю, что мы достигли существенного прогресса между США и Китаем в очень важных торговых переговорах", - заявил Бессент, которого цитирует пресс-служба Белого дома. По его словам, переговоры были "очень продуктивными", о деталях будет объявлено в понедельник. Торговые отношения США и Китая обострились после введения 2 апреля президентом Дональдом Трампом дополнительных пошлин. Пекин называл действия Вашингтона торговой войной, Белый дом говорил о необходимости переговоров.
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скотт бессент, сша, торговые переговоры, китай
Экономика, Скотт Бессент, США, торговые переговоры, КИТАЙ
21:09 11.05.2025 (обновлено: 21:11 11.05.2025)
 
Бессент анонсировал раскрытие деталей прогресса в переговорах с Китаем

Бессент: США в понедельник объявят детали прогресса в торговых переговорах с КНР

© Коллаж РИА НовостиНЕ БРАТЬ!!!!!!!
НЕ БРАТЬ!!!!!!! - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© Коллаж РИА Новости
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ВАШИНГТОН, 11 мая - ПРАЙМ. США в понедельник объявят детали "существенного прогресса" в переговорах с Китаем о торговле, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.
"С радостью сообщаю, что мы достигли существенного прогресса между США и Китаем в очень важных торговых переговорах", - заявил Бессент, которого цитирует пресс-служба Белого дома.
По его словам, переговоры были "очень продуктивными", о деталях будет объявлено в понедельник.
Торговые отношения США и Китая обострились после введения 2 апреля президентом Дональдом Трампом дополнительных пошлин. Пекин называл действия Вашингтона торговой войной, Белый дом говорил о необходимости переговоров.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
"Ему будет хорошо!" Трамп призвал КНР открыть свой рынок для США
9 мая, 14:56
 
ЭкономикаСкотт БессентСШАторговые переговорыКИТАЙ
 
 
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