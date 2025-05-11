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Россиян предупредили о новом ограничении при переводе денег - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о новом ограничении при переводе денег
Россиян предупредили о новом ограничении при переводе денег - 11.05.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новом ограничении при переводе денег
С 30 мая в России начнут действовать новые правила перевода денежных средств: при упрощенной идентификации без открытия банковского счета граждане смогут... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T03:03+0300
2025-05-11T03:03+0300
переводы
финансы
мария ермилова
рэу им. г.в.плеханова
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. С 30 мая в России начнут действовать новые правила перевода денежных средств: при упрощенной идентификации без открытия банковского счета граждане смогут переводить не более 100 тысяч рублей. При сумме выше необходимо будет открыть банковский счет и пройти полную идентификацию личности. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.Она пояснила, что по действующим правилам без идентификации можно переводить до 15 тысяч рублей. Если сумма выше, нужно проходить упрощенную идентификацию личности без открытия банковского счета. При этом максимальная сумма переводов по такой схеме не была нигде определена, что не соответствует международным стандартам в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Поэтому пробел решили восполнить."С 30 мая 2025 года в рамках антиотмывочного законодательства у нас вводятся определенные ограничения, связанные с суммой перевода. При упрощенной идентификации можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств", - рассказала эксперт.Упрощенная идентификация личности означает, что при переводе денежных средств клиент передает свои паспортные данные и ФИО.При переводах свыше 100 тысяч рублей потребуется полная идентификация личности. Банк может запрашивать более развернутую информацию о клиенте: место регистрации, фактического проживания, возможные бенефициары, а также в каких целях совершается перевод."Сейчас регуляторы на уровне законодательства РФ борются с легализацией доходов, поступивших преступным путем, и выводом капитала из нашей страны. Мера, которая сейчас вводится, направлена на решение этих вопросов", - отметила Ермилова.
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переводы, финансы, мария ермилова, рэу им. г.в.плеханова
переводы, Финансы, Мария Ермилова, РЭУ им. Г.В.Плеханова
03:03 11.05.2025
 
Россиян предупредили о новом ограничении при переводе денег

Финансист Ермилова: с 30 мая начнут действовать ограничения на денежные переводы

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. С 30 мая в России начнут действовать новые правила перевода денежных средств: при упрощенной идентификации без открытия банковского счета граждане смогут переводить не более 100 тысяч рублей. При сумме выше необходимо будет открыть банковский счет и пройти полную идентификацию личности. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
Она пояснила, что по действующим правилам без идентификации можно переводить до 15 тысяч рублей. Если сумма выше, нужно проходить упрощенную идентификацию личности без открытия банковского счета. При этом максимальная сумма переводов по такой схеме не была нигде определена, что не соответствует международным стандартам в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Поэтому пробел решили восполнить.
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"С 30 мая 2025 года в рамках антиотмывочного законодательства у нас вводятся определенные ограничения, связанные с суммой перевода. При упрощенной идентификации можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств", - рассказала эксперт.
Упрощенная идентификация личности означает, что при переводе денежных средств клиент передает свои паспортные данные и ФИО.
При переводах свыше 100 тысяч рублей потребуется полная идентификация личности. Банк может запрашивать более развернутую информацию о клиенте: место регистрации, фактического проживания, возможные бенефициары, а также в каких целях совершается перевод.
"Сейчас регуляторы на уровне законодательства РФ борются с легализацией доходов, поступивших преступным путем, и выводом капитала из нашей страны. Мера, которая сейчас вводится, направлена на решение этих вопросов", - отметила Ермилова.
 
переводыФинансыМария ЕрмиловаРЭУ им. Г.В.Плеханова
 
 
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