https://1prime.ru/20250511/peskov-857460102.html
Песков оценил предложение Путина о мирных переговорах с Украиной
Песков оценил предложение Путина о мирных переговорах с Украиной - 11.05.2025, ПРАЙМ
Песков оценил предложение Путина о мирных переговорах с Украиной
Предложение президента России Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной серьезно и демонстрирует реальное намерение России найти мирное решение... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T10:59+0300
2025-05-11T10:59+0300
2025-05-11T10:59+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
украина
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799732_0:152:3097:1894_1920x0_80_0_0_d3b734f01c44a5d8214902d0613ee397.jpg
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Предложение президента России Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной серьезно и демонстрирует реальное намерение России найти мирное решение текущего конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее российский президент заявил о планах обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с украинской стороной. Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры с 15 мая, подчеркнув, что российская сторона не выдвигает предварительных условий."Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение", - сообщил Песков журналистам, комментарий был показан в эфире Первого канала. Ранее Песков сообщил, что решение об установлении устойчивого мира на Украине может быть найдено только при проведении серьезных переговоров.
https://1prime.ru/20250510/putin-857455342.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799732_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_c55451dc814a8bea9d30196215e18fb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, УКРАИНА, переговоры
Песков оценил предложение Путина о мирных переговорах с Украиной
Песков: предложение Путина о переговорах подтверждает намерение найти мирное решение
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Предложение президента России Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной серьезно и демонстрирует реальное намерение России найти мирное решение текущего конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее российский президент заявил о планах обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с украинской стороной. Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры с 15 мая, подчеркнув, что российская сторона не выдвигает предварительных условий.
"Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение", - сообщил Песков журналистам, комментарий был показан в эфире Первого канала.
Ранее Песков сообщил, что решение об установлении устойчивого мира на Украине может быть найдено только при проведении серьезных переговоров.
Песков ответил на вопрос, "взорвут ли" заявления Путина прайм-тайм США