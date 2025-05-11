https://1prime.ru/20250511/peskov-857460102.html

Песков оценил предложение Путина о мирных переговорах с Украиной

Песков оценил предложение Путина о мирных переговорах с Украиной - 11.05.2025, ПРАЙМ

Песков оценил предложение Путина о мирных переговорах с Украиной

Предложение президента России Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной серьезно и демонстрирует реальное намерение России найти мирное решение... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T10:59+0300

2025-05-11T10:59+0300

2025-05-11T10:59+0300

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

украина

переговоры

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Предложение президента России Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной серьезно и демонстрирует реальное намерение России найти мирное решение текущего конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее российский президент заявил о планах обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с украинской стороной. Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры с 15 мая, подчеркнув, что российская сторона не выдвигает предварительных условий."Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение", - сообщил Песков журналистам, комментарий был показан в эфире Первого канала. Ранее Песков сообщил, что решение об установлении устойчивого мира на Украине может быть найдено только при проведении серьезных переговоров.

https://1prime.ru/20250510/putin-857455342.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, украина, переговоры