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Песков оценил предложение Путина о мирных переговорах с Украиной - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Песков оценил предложение Путина о мирных переговорах с Украиной
Песков оценил предложение Путина о мирных переговорах с Украиной - 11.05.2025, ПРАЙМ
Песков оценил предложение Путина о мирных переговорах с Украиной
Предложение президента России Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной серьезно и демонстрирует реальное намерение России найти мирное решение... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T10:59+0300
2025-05-11T10:59+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
украина
переговоры
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Предложение президента России Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной серьезно и демонстрирует реальное намерение России найти мирное решение текущего конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее российский президент заявил о планах обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с украинской стороной. Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры с 15 мая, подчеркнув, что российская сторона не выдвигает предварительных условий."Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение", - сообщил Песков журналистам, комментарий был показан в эфире Первого канала. Ранее Песков сообщил, что решение об установлении устойчивого мира на Украине может быть найдено только при проведении серьезных переговоров.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, УКРАИНА, переговоры
10:59 11.05.2025
 
Песков оценил предложение Путина о мирных переговорах с Украиной

Песков: предложение Путина о переговорах подтверждает намерение найти мирное решение

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Предложение президента России Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной серьезно и демонстрирует реальное намерение России найти мирное решение текущего конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее российский президент заявил о планах обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с украинской стороной. Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры с 15 мая, подчеркнув, что российская сторона не выдвигает предварительных условий.
"Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение", - сообщил Песков журналистам, комментарий был показан в эфире Первого канала.
Ранее Песков сообщил, что решение об установлении устойчивого мира на Украине может быть найдено только при проведении серьезных переговоров.
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ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинУКРАИНАпереговоры
 
 
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