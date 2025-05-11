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В Кремле прокомментировали действия киевского режима в преддверии парада - 11.05.2025, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали действия киевского режима в преддверии парада
В Кремле прокомментировали действия киевского режима в преддверии парада - 11.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали действия киевского режима в преддверии парада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания Владимира Зеленского накануне Дня Победы были провокационными и могут рассматриваться... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T12:46+0300
2025-05-11T12:58+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
украина
владимир зеленский
всу
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания Владимира Зеленского накануне Дня Победы были провокационными и могут рассматриваться как проявление государственного терроризма.По словам пресс-секретаря, особенно вызывающими были заявления киевского режима о невозможности гарантировать безопасность иностранных гостей, прибывших в Москву на торжественные мероприятия."На уровне главы государства делать такие заявления - ну это такое, знаете, проявление государственного терроризма", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.Песков подчеркнул, что такие заявления, прозвучавшие от главы государства, были не только безответственными, но и "на грани безумия". Согласно информации агентства Agence France-Presse, Зеленский, выступая перед журналистами, не только отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы, но и предположил, что Россия якобы может сама устроить провокации на своей территории. Он также пригрозил зарубежным гостям, прибывшим в Россию на празднование Дня Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность для гостей праздника в Москве.Как отметил Песков, Зеленский позже подтвердил свои угрозы "роем беспилотников" со стороны Украины. По словам пресс-секретаря, попытки атак ВСУ по российским территориям накануне празднования 80-летия Победы можно расценивать как стремление Киева сорвать праздничные мероприятия 9 мая в Москве."Подкрепили (в Киеве - ред.) эту грань безумия роем беспилотников. Слава Богу, наши пвошники наладили работу и работают очень эффективно", - сообщил Песков, отметив слаженную работу противовоздушной обороны России.Интервью пресс-секретаря с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным было записано в ночь с 9 на 10 мая.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, украина, владимир зеленский, всу
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
12:46 11.05.2025 (обновлено: 12:58 11.05.2025)
 
В Кремле прокомментировали действия киевского режима в преддверии парада

Песков: киевский режим делал провокационные заявления в попытках сорвать парад Победы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания Владимира Зеленского накануне Дня Победы были провокационными и могут рассматриваться как проявление государственного терроризма.
По словам пресс-секретаря, особенно вызывающими были заявления киевского режима о невозможности гарантировать безопасность иностранных гостей, прибывших в Москву на торжественные мероприятия.
"На уровне главы государства делать такие заявления - ну это такое, знаете, проявление государственного терроризма", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Песков подчеркнул, что такие заявления, прозвучавшие от главы государства, были не только безответственными, но и "на грани безумия".
Согласно информации агентства Agence France-Presse, Зеленский, выступая перед журналистами, не только отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы, но и предположил, что Россия якобы может сама устроить провокации на своей территории. Он также пригрозил зарубежным гостям, прибывшим в Россию на празднование Дня Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность для гостей праздника в Москве.
Как отметил Песков, Зеленский позже подтвердил свои угрозы "роем беспилотников" со стороны Украины. По словам пресс-секретаря, попытки атак ВСУ по российским территориям накануне празднования 80-летия Победы можно расценивать как стремление Киева сорвать праздничные мероприятия 9 мая в Москве.
"Подкрепили (в Киеве - ред.) эту грань безумия роем беспилотников. Слава Богу, наши пвошники наладили работу и работают очень эффективно", - сообщил Песков, отметив слаженную работу противовоздушной обороны России.
Интервью пресс-секретаря с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным было записано в ночь с 9 на 10 мая.
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ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
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