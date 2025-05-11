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В Китае заявили о существенном прогрессе в переговорах по пошлинам с США

В Китае заявили о существенном прогрессе в переговорах по пошлинам с США - 11.05.2025, ПРАЙМ

В Китае заявили о существенном прогрессе в переговорах по пошлинам с США

В переговорах по пошлинам между США и Китаем в Женеве достигнут значительный прогресс, диалог продолжится, заявил на пресс-конференции в Женеве вице-премьер... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T21:51+0300

2025-05-11T21:51+0300

2025-05-11T21:51+0300

экономика

китай

сша

торговые переговоры

пошлины

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ЖЕНЕВА, 11 мая - ПРАЙМ. В переговорах по пошлинам между США и Китаем в Женеве достигнут значительный прогресс, диалог продолжится, заявил на пресс-конференции в Женеве вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лиф.Китай и США в субботу и воскресенье провели переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве."В ходе этих переговоров был достигнут значительный прогресс", - сказал он.Лиф добавил, что диалог продолжится. Совместное заявление будет опубликовано 12 мая.Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.В четверг газета New York Post со ссылкой на информированные источники отмечала, что администрация Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50-54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии.

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китай, сша, торговые переговоры, пошлины