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Коммюнике США и КНР по пошлинам обрадует весь мир, заявили в Китае - 11.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Коммюнике США и КНР по пошлинам обрадует весь мир, заявили в Китае
Коммюнике США и КНР по пошлинам обрадует весь мир, заявили в Китае - 11.05.2025, ПРАЙМ
Коммюнике США и КНР по пошлинам обрадует весь мир, заявили в Китае
Содержание коммюнике США и Китая по пошлинам, которое опубликуют в понедельник, станет хорошей новостью для всего мира, заявил на пресс-конференции в Женеве... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T22:09+0300
2025-05-11T22:18+0300
экономика
китай
сша
торговые переговоры
коммюнике
пошлины
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ЖЕНЕВА, 11 мая - ПРАЙМ. Содержание коммюнике США и Китая по пошлинам, которое опубликуют в понедельник, станет хорошей новостью для всего мира, заявил на пресс-конференции в Женеве замглавы минэкономики КНР Ли Чэнган.Китай и США в субботу и воскресенье провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лиф подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс."Независимо от того, когда он будет опубликован, содержание совместного коммюнике (США и Китая - ред.) завтра (12 мая - ред.) станет хорошей новостью для всего мира", - ответил он на вопрос, будет ли коммюнике опубликован до открытия бирж.Вместе с тем Ли Чэнган сообщил: "Группы переговорщиков США и Китая по тарифам будут иметь регулярные контакты в будущем, как формальные, так и неформальные".Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.В четверг газета New York Post со ссылкой на информированные источники отмечала, что администрация Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50-54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии.
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китай, сша, торговые переговоры, коммюнике, пошлины
Экономика, КИТАЙ, США, торговые переговоры, коммюнике, пошлины
22:09 11.05.2025 (обновлено: 22:18 11.05.2025)
 
Коммюнике США и КНР по пошлинам обрадует весь мир, заявили в Китае

Минэкономики КНР: коммюнике США и Китая по пошлинам станет хорошей новостью

© Фото : NASA#Снимок Земли "The Blue Marble"
#Снимок Земли The Blue Marble - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© Фото : NASA
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ЖЕНЕВА, 11 мая - ПРАЙМ. Содержание коммюнике США и Китая по пошлинам, которое опубликуют в понедельник, станет хорошей новостью для всего мира, заявил на пресс-конференции в Женеве замглавы минэкономики КНР Ли Чэнган.
Китай и США в субботу и воскресенье провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лиф подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс.
"Независимо от того, когда он будет опубликован, содержание совместного коммюнике (США и Китая - ред.) завтра (12 мая - ред.) станет хорошей новостью для всего мира", - ответил он на вопрос, будет ли коммюнике опубликован до открытия бирж.
Вместе с тем Ли Чэнган сообщил: "Группы переговорщиков США и Китая по тарифам будут иметь регулярные контакты в будущем, как формальные, так и неформальные".
НЕ БРАТЬ!!!!!!! - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
Бессент анонсировал раскрытие деталей прогресса в переговорах с Китаем
21:09
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В четверг газета New York Post со ссылкой на информированные источники отмечала, что администрация Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50-54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии.
 
ЭкономикаКИТАЙСШАторговые переговорыкоммюникепошлины
 
 
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