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Коммюнике США и КНР по пошлинам обрадует весь мир, заявили в Китае

Коммюнике США и КНР по пошлинам обрадует весь мир, заявили в Китае - 11.05.2025, ПРАЙМ

Коммюнике США и КНР по пошлинам обрадует весь мир, заявили в Китае

Содержание коммюнике США и Китая по пошлинам, которое опубликуют в понедельник, станет хорошей новостью для всего мира, заявил на пресс-конференции в Женеве... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T22:09+0300

2025-05-11T22:09+0300

2025-05-11T22:18+0300

экономика

китай

сша

торговые переговоры

коммюнике

пошлины

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ЖЕНЕВА, 11 мая - ПРАЙМ. Содержание коммюнике США и Китая по пошлинам, которое опубликуют в понедельник, станет хорошей новостью для всего мира, заявил на пресс-конференции в Женеве замглавы минэкономики КНР Ли Чэнган.Китай и США в субботу и воскресенье провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лиф подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс."Независимо от того, когда он будет опубликован, содержание совместного коммюнике (США и Китая - ред.) завтра (12 мая - ред.) станет хорошей новостью для всего мира", - ответил он на вопрос, будет ли коммюнике опубликован до открытия бирж.Вместе с тем Ли Чэнган сообщил: "Группы переговорщиков США и Китая по тарифам будут иметь регулярные контакты в будущем, как формальные, так и неформальные".Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.В четверг газета New York Post со ссылкой на информированные источники отмечала, что администрация Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50-54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии.

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китай, сша, торговые переговоры, коммюнике, пошлины