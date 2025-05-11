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Назван продукт, который подешевеет в мае в три раза

Назван продукт, который подешевеет в мае в три раза - 11.05.2025, ПРАЙМ

Назван продукт, который подешевеет в мае в три раза

В мае в российских магазинах в два-три раза подешевеет клубника. Кроме того, снизятся цены на зарубежную электронику, а также произведенную в Китае одежду,... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T02:02+0300

2025-05-11T02:02+0300

2025-05-11T02:02+0300

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. В мае в российских магазинах в два-три раза подешевеет клубника. Кроме того, снизятся цены на зарубежную электронику, а также произведенную в Китае одежду, бытовую технику, шины и автозапчасти. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.По его словам, ключевых факторов, которые повлияют на снижение цен в мае, будет два. Это сезонный характер и укрепление рубля. Частично также будут влиять и введенные США пошлины против других стран."В силу сезонности в мае, например, должна подешеветь, на мой взгляд, клубника: начнут активно появляться ягоды, выращенные непосредственно в России. Соответственно, это снизит цены в сравнении с апрелем в два-три раза. Это следствие, во-первых, меньшего плеча доставки (в сравнении с ягодами, поставляемыми из-за рубежа), а, во-вторых, ввиду меньшего числа посредников", - указал эксперт.Из-за серьезного укрепления рубля должны начать снижаться цены на произведенные за рубежом мобильные телефоны, планшеты и телевизоры. Но процесс будет постепенным, поскольку еще есть запасы из предыдущих поставок. По ожиданиям эксперта, за месяц можно будет увидеть снижение цен примерно на 5%. С учетом акций магазинов оно может доходить до 10-12%.Балынин считает, что из-за введенных США таможенных пошлин на импорт из Китая, КНР может перестроить торговые потоки и увеличить свое присутствие на российском рынке. В результате, в мае в нашей стране могут снизиться цены на одежду, бытовую технику, шины и автозапчасти. В большинстве случаев продавцы, вероятнее всего, будут снижать цену на товар путем использования маркетинговых приемов. Это могут быть скидки постоянным покупателям, акции формата "2 по цене 1", скидка на один товар при приобретении другого.

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