Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван продукт, который подешевеет в мае в три раза - 11.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250511/produkt-857180634.html
Назван продукт, который подешевеет в мае в три раза
Назван продукт, который подешевеет в мае в три раза - 11.05.2025, ПРАЙМ
Назван продукт, который подешевеет в мае в три раза
В мае в российских магазинах в два-три раза подешевеет клубника. Кроме того, снизятся цены на зарубежную электронику, а также произведенную в Китае одежду,... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T02:02+0300
2025-05-11T02:02+0300
цены
цены на продукты
цены на продукты в россии
цены на продовольствие
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/83742/24/837422418_156:0:3797:2048_1920x0_80_0_0_efc94b91458b7509b4d3ec18acd3afa0.jpg
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. В мае в российских магазинах в два-три раза подешевеет клубника. Кроме того, снизятся цены на зарубежную электронику, а также произведенную в Китае одежду, бытовую технику, шины и автозапчасти. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.По его словам, ключевых факторов, которые повлияют на снижение цен в мае, будет два. Это сезонный характер и укрепление рубля. Частично также будут влиять и введенные США пошлины против других стран."В силу сезонности в мае, например, должна подешеветь, на мой взгляд, клубника: начнут активно появляться ягоды, выращенные непосредственно в России. Соответственно, это снизит цены в сравнении с апрелем в два-три раза. Это следствие, во-первых, меньшего плеча доставки (в сравнении с ягодами, поставляемыми из-за рубежа), а, во-вторых, ввиду меньшего числа посредников", - указал эксперт.Из-за серьезного укрепления рубля должны начать снижаться цены на произведенные за рубежом мобильные телефоны, планшеты и телевизоры. Но процесс будет постепенным, поскольку еще есть запасы из предыдущих поставок. По ожиданиям эксперта, за месяц можно будет увидеть снижение цен примерно на 5%. С учетом акций магазинов оно может доходить до 10-12%.Балынин считает, что из-за введенных США таможенных пошлин на импорт из Китая, КНР может перестроить торговые потоки и увеличить свое присутствие на российском рынке. В результате, в мае в нашей стране могут снизиться цены на одежду, бытовую технику, шины и автозапчасти. В большинстве случаев продавцы, вероятнее всего, будут снижать цену на товар путем использования маркетинговых приемов. Это могут быть скидки постоянным покупателям, акции формата "2 по цене 1", скидка на один товар при приобретении другого.
https://1prime.ru/20250401/kartofel-856289462.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83742/24/837422418_611:0:3342:2048_1920x0_80_0_0_ef8b2b73c90605e1d1abd370ae885e74.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
цены, цены на продукты, цены на продукты в россии, цены на продовольствие, сша, китай
цены, Цены на продукты, цены на продукты в России, цены на продовольствие, США, КИТАЙ
02:02 11.05.2025
 
Назван продукт, который подешевеет в мае в три раза

Доцент Балынин: в мае клубника будет стоить в два-три раза дешевле

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯгоды
Ягоды - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. В мае в российских магазинах в два-три раза подешевеет клубника. Кроме того, снизятся цены на зарубежную электронику, а также произведенную в Китае одежду, бытовую технику, шины и автозапчасти. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
По его словам, ключевых факторов, которые повлияют на снижение цен в мае, будет два. Это сезонный характер и укрепление рубля. Частично также будут влиять и введенные США пошлины против других стран.
Овощи на одном из прилавков - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
"К июлю". Экономисты пообещали снижение цен на важный для россиян продукт
1 апреля, 16:27
"В силу сезонности в мае, например, должна подешеветь, на мой взгляд, клубника: начнут активно появляться ягоды, выращенные непосредственно в России. Соответственно, это снизит цены в сравнении с апрелем в два-три раза. Это следствие, во-первых, меньшего плеча доставки (в сравнении с ягодами, поставляемыми из-за рубежа), а, во-вторых, ввиду меньшего числа посредников", - указал эксперт.
Из-за серьезного укрепления рубля должны начать снижаться цены на произведенные за рубежом мобильные телефоны, планшеты и телевизоры. Но процесс будет постепенным, поскольку еще есть запасы из предыдущих поставок. По ожиданиям эксперта, за месяц можно будет увидеть снижение цен примерно на 5%. С учетом акций магазинов оно может доходить до 10-12%.
Балынин считает, что из-за введенных США таможенных пошлин на импорт из Китая, КНР может перестроить торговые потоки и увеличить свое присутствие на российском рынке. В результате, в мае в нашей стране могут снизиться цены на одежду, бытовую технику, шины и автозапчасти. В большинстве случаев продавцы, вероятнее всего, будут снижать цену на товар путем использования маркетинговых приемов. Это могут быть скидки постоянным покупателям, акции формата "2 по цене 1", скидка на один товар при приобретении другого.
 
ценыЦены на продуктыцены на продукты в Россиицены на продовольствиеСШАКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала