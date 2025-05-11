https://1prime.ru/20250511/putin-857455924.html

Путин пообещал Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы

Путин пообещал Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы - 11.05.2025, ПРАЙМ

Путин пообещал Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы

Россия будет помогать Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы и воинские захоронения времен Великой Отечественной войны, заверил президент РФ... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T00:29+0300

2025-05-11T00:29+0300

2025-05-11T00:29+0300

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия будет помогать Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы и воинские захоронения времен Великой Отечественной войны, заверил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер в субботу встретился в Кремле с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. "Я знаю, что вы большое внимание уделяете патриотическому воспитанию. И в этой связи мы проводим сейчас мероприятия, связанные с поддержанием в должном состоянии мемориалов, захоронений наших воинов времен Великой Отечественной войны, и всячески будем вам помогать в этом", - сказал Путин в ходе встречи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, южная осетия, москва, рф, владимир путин, алан гаглоев