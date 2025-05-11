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Путин пообещал Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Путин пообещал Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы
Путин пообещал Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы - 11.05.2025, ПРАЙМ
Путин пообещал Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы
Россия будет помогать Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы и воинские захоронения времен Великой Отечественной войны, заверил президент РФ... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T00:29+0300
2025-05-11T00:29+0300
общество
экономика
россия
южная осетия
москва
рф
владимир путин
алан гаглоев
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия будет помогать Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы и воинские захоронения времен Великой Отечественной войны, заверил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер в субботу встретился в Кремле с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. "Я знаю, что вы большое внимание уделяете патриотическому воспитанию. И в этой связи мы проводим сейчас мероприятия, связанные с поддержанием в должном состоянии мемориалов, захоронений наших воинов времен Великой Отечественной войны, и всячески будем вам помогать в этом", - сказал Путин в ходе встречи.
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общество , россия, южная осетия, москва, рф, владимир путин, алан гаглоев
Общество , Экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, Алан Гаглоев
00:29 11.05.2025
 
Путин пообещал Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы

Путин: Россия будет помогать Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия будет помогать Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы и воинские захоронения времен Великой Отечественной войны, заверил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в субботу встретился в Кремле с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
"Я знаю, что вы большое внимание уделяете патриотическому воспитанию. И в этой связи мы проводим сейчас мероприятия, связанные с поддержанием в должном состоянии мемориалов, захоронений наших воинов времен Великой Отечественной войны, и всячески будем вам помогать в этом", - сказал Путин в ходе встречи.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯЮЖНАЯ ОСЕТИЯМОСКВАРФВладимир ПутинАлан Гаглоев
 
 
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