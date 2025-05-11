https://1prime.ru/20250511/putin-857456863.html
Путин отметил работу журналистов по освещению юбилея Победы
Путин отметил работу журналистов по освещению юбилея Победы - 11.05.2025, ПРАЙМ
Путин отметил работу журналистов по освещению юбилея Победы
Президент России Владимир Путин отметил работу журналистов по освещению мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T02:57+0300
2025-05-11T02:57+0300
2025-05-11T02:57+0300
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил работу журналистов по освещению мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что работа представителей СМИ позволила людям в разных странах ощутить атмосферу праздничных дней в Москве.
"Пользуясь случаем, хотел бы отметить огромную роль журналистов, представителей мировых информационных агентств, телеканалов, прессы, которые освещали юбилейные мероприятия, многочасовую программу нынешних переговоров и рабочих встреч", - сказал Путин в ходе заявления для СМИ.
Президент добавил, что представители СМИ многое сделали, чтобы люди в разных странах мира ощутили "неповторимую атмосферу нынешних праздничных дней в Москве".
Кроме того, Путин поблагодарил за встречу журналистов, собравшихся в Кремле, отметив, что она проходит поздно.
"Все уже, конечно устали... поскольку в Москве уже больше полвторого (ночи - ред.) Отпускаю вас с Богом, спасибо большое", - заключил глава государства.
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россия, общество , москва, владимир путин
РОССИЯ, Общество , Экономика, МОСКВА, Владимир Путин
Путин отметил работу журналистов по освещению юбилея Победы
Путин отметил работу журналистов по освещению мероприятий к 80-летию Победы
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил работу журналистов по освещению мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что работа представителей СМИ позволила людям в разных странах ощутить атмосферу праздничных дней в Москве.
"Пользуясь случаем, хотел бы отметить огромную роль журналистов, представителей мировых информационных агентств, телеканалов, прессы, которые освещали юбилейные мероприятия, многочасовую программу нынешних переговоров и рабочих встреч", - сказал Путин в ходе заявления для СМИ.
Президент добавил, что представители СМИ многое сделали, чтобы люди в разных странах мира ощутили "неповторимую атмосферу нынешних праздничных дней в Москве".
Кроме того, Путин поблагодарил за встречу журналистов, собравшихся в Кремле, отметив, что она проходит поздно.
"Все уже, конечно устали... поскольку в Москве уже больше полвторого (ночи - ред.) Отпускаю вас с Богом, спасибо большое", - заключил глава государства.