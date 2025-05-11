https://1prime.ru/20250511/putin-857458399.html
Путин предложил Украине возобновить переговоры с 15 мая
Путин предложил Украине возобновить переговоры с 15 мая - 11.05.2025, ПРАЙМ
Путин предложил Украине возобновить переговоры с 15 мая
Россия предлагает Украине возобновить переговоры, которые прервала не Москва, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T08:00+0300
2025-05-11T08:00+0300
2025-05-11T08:01+0300
россия
москва
украина
владимир путин
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857048274_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_620c2ad4dfc4010544d3bca6630f89c2.jpg
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия предлагает Украине возобновить переговоры, которые прервала не Москва, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню, не мы прервали переговоры в 2022 году. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года", - сказал глава государства. Путин подчеркнул, что речь идет о возобновлении прямых переговоров "без предварительных условий". "Начать предлагаем без промедления, в четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и где были прерваны", - добавил президент.
https://1prime.ru/20250511/smi-857457798.html
москва
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857048274_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_65c5a145d119113f6d45bec6090fd233.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, украина, владимир путин, переговоры
РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Путин, переговоры
Путин предложил Украине возобновить переговоры с 15 мая
Путин: Россия предлагает Киеву возобновить переговоры без предварительных условий
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия предлагает Украине возобновить переговоры, которые прервала не Москва, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню, не мы прервали переговоры в 2022 году. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что речь идет о возобновлении прямых переговоров "без предварительных условий". "Начать предлагаем без промедления, в четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и где были прерваны", - добавил президент.
Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры с Украиной