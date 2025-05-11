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Путин предложил Украине возобновить переговоры с 15 мая - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Путин предложил Украине возобновить переговоры с 15 мая
Путин предложил Украине возобновить переговоры с 15 мая - 11.05.2025, ПРАЙМ
Путин предложил Украине возобновить переговоры с 15 мая
Россия предлагает Украине возобновить переговоры, которые прервала не Москва, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T08:00+0300
2025-05-11T08:01+0300
россия
москва
украина
владимир путин
переговоры
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия предлагает Украине возобновить переговоры, которые прервала не Москва, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню, не мы прервали переговоры в 2022 году. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года", - сказал глава государства. Путин подчеркнул, что речь идет о возобновлении прямых переговоров "без предварительных условий". "Начать предлагаем без промедления, в четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и где были прерваны", - добавил президент.
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россия, москва, украина, владимир путин, переговоры
РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Путин, переговоры
08:00 11.05.2025 (обновлено: 08:01 11.05.2025)
 
Путин предложил Украине возобновить переговоры с 15 мая

Путин: Россия предлагает Киеву возобновить переговоры без предварительных условий

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия предлагает Украине возобновить переговоры, которые прервала не Москва, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню, не мы прервали переговоры в 2022 году. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что речь идет о возобновлении прямых переговоров "без предварительных условий". "Начать предлагаем без промедления, в четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и где были прерваны", - добавил президент.
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Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры с Украиной
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РОССИЯМОСКВАУКРАИНАВладимир Путинпереговоры
 
 
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