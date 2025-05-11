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Путин предложил Украине возобновить переговоры с 15 мая

Путин предложил Украине возобновить переговоры с 15 мая - 11.05.2025, ПРАЙМ

Путин предложил Украине возобновить переговоры с 15 мая

Россия предлагает Украине возобновить переговоры, которые прервала не Москва, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T08:00+0300

2025-05-11T08:00+0300

2025-05-11T08:01+0300

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владимир путин

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия предлагает Украине возобновить переговоры, которые прервала не Москва, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню, не мы прервали переговоры в 2022 году. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года", - сказал глава государства. Путин подчеркнул, что речь идет о возобновлении прямых переговоров "без предварительных условий". "Начать предлагаем без промедления, в четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и где были прерваны", - добавил президент.

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