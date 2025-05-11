https://1prime.ru/20250511/putin-857463748.html

"Блестящий шаг". Американский историк оценил предложение Путина Киеву

"Блестящий шаг". Американский историк оценил предложение Путина Киеву - 11.05.2025, ПРАЙМ

"Блестящий шаг". Американский историк оценил предложение Путина Киеву

Американский историк и эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу, работающий в Брюсселе, охарактеризовал предложение президента России Владимира... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T16:25+0300

2025-05-11T16:25+0300

2025-05-11T16:25+0300

политика

россия

владимир путин

украина

ес

переговоры

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БРЮССЕЛЬ, 11 мая - ПРАЙМ. Американский историк и эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу, работающий в Брюсселе, охарактеризовал предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной как выдающийся дипломатический шаг в ответ на агрессивные действия лидеров Великобритании, Франции, Польши и Германии, выступивших с инициативой 30-дневного перемирия без предварительных условий, при этом пригрозив Москве разрушительными санкциями."Меня особенно поразила решительная реакция президента Путина на характерное злонамеренное поведение Страмера, Макрона, Туска и Мерца во время их визита в Киев, где они потребовали от Кремля безоговорочного согласия на предложенное 30-дневное прекращение огня, пригрозив, в противном случае, новыми и ещё более разрушительными санкциями. Контрпредложение России - провести прямые переговоры с командой Зеленского в Стамбуле 15 мая, включая обсуждение вопроса о прекращении огня, является блестящим шагом", - сообщил историк в беседе с агентством РИА Новости. Как отметил Доктороу, данная инициатива России фактически исключает из переговорного процесса западную "четверку", которая саботировала процесс мирных переговоров. Кроме того, исключается и команда президента США Дональда Трампа, которая периодически принимала непоследовательные действия касательно мирного урегулирования. Эксперт считает, что такая перестройка формата может приблизить конфликт к мирному разрешению, если Украина примет нейтральное предложение Москвы.Ранее Владимир Путин заявил, что Киев проигнорировал предложение о прекращении огня в дни празднования 80-й годовщины Победы, однако, несмотря на это, Россия готова начать переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Он также сообщил о намерении обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом организацию встречи. В Кремле подтвердили, что по итогам телефонного разговора российского и турецкого лидеров Эрдоган поддержал инициативу и выразил готовность предоставить площадку для переговоров.В свою очередь, президент США Дональд Трамп, комментируя предложение назвал предложение Путина потенциально значимым шагом как для России, так и для Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к серьезному диалогу с Украиной, нацеленному на устранение коренных причин конфликта и достижение прочного мира. Он добавил, что предложение Москвы остаётся в силе, и теперь решение зависит от Киева и его западных покровителей.В субботу в Киев прибыли лидеры "коалиции желающих": президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. В ходе встречи французский президент заявил, что в случае отказа Москвы от условий западного перемирия против России будет введен новый пакет санкций, несмотря на то, что Украина ранее неоднократно нарушала договоренности, а киевский режим до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.

https://1prime.ru/20250511/peregovory-857461373.html

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россия, владимир путин, украина, ес, переговоры