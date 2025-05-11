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США возобновили поставки риса в Россию

США возобновили поставки риса в Россию - 11.05.2025, ПРАЙМ

США возобновили поставки риса в Россию

США в феврале и марте неожиданно поставили в Россию дикий рис - совокупно примерно на 450 тысяч долларов, при этом в начале весны закупки стали рекордными с... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T08:10+0300

2025-05-11T08:10+0300

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. США в феврале и марте неожиданно поставили в Россию дикий рис - совокупно примерно на 450 тысяч долларов, при этом в начале весны закупки стали рекордными с 2015 года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Россия в феврале возобновила покупки дикого риса у США - тогда его было куплено на 154,7 тысячи долларов, а в марте уже на 294,2 тысячи. Больше последний раз было в апреле 2015 года, когда российские компании закупили американского дикого риса на 431,7 тысячи долларов. Регулярные поставки дикого риса прекратились к марту 2022 года, при этом разовые отгрузки последний раз были в мае прошлого года. Обычный рис Россия в США не покупает с апреля 2022 года. Всего Штаты в марте поставили за рубеж дикого риса на 2 миллиона долларов, при этом главным его покупателем была Россия. В пятерку также вошли Бельгия (289 тысяч долларов), Британия (287 тысяч), Канада (279 тысяч) и Мексика (173 тысячи).

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сша, россия, рис, импорт