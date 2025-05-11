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США возобновили поставки риса в Россию - 11.05.2025, ПРАЙМ
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США возобновили поставки риса в Россию
США возобновили поставки риса в Россию - 11.05.2025, ПРАЙМ
США возобновили поставки риса в Россию
США в феврале и марте неожиданно поставили в Россию дикий рис - совокупно примерно на 450 тысяч долларов, при этом в начале весны закупки стали рекордными с... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T08:10+0300
2025-05-11T08:10+0300
экономика
сша
россия
рис
импорт
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. США в феврале и марте неожиданно поставили в Россию дикий рис - совокупно примерно на 450 тысяч долларов, при этом в начале весны закупки стали рекордными с 2015 года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Россия в феврале возобновила покупки дикого риса у США - тогда его было куплено на 154,7 тысячи долларов, а в марте уже на 294,2 тысячи. Больше последний раз было в апреле 2015 года, когда российские компании закупили американского дикого риса на 431,7 тысячи долларов. Регулярные поставки дикого риса прекратились к марту 2022 года, при этом разовые отгрузки последний раз были в мае прошлого года. Обычный рис Россия в США не покупает с апреля 2022 года. Всего Штаты в марте поставили за рубеж дикого риса на 2 миллиона долларов, при этом главным его покупателем была Россия. В пятерку также вошли Бельгия (289 тысяч долларов), Британия (287 тысяч), Канада (279 тысяч) и Мексика (173 тысячи).
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сша, россия, рис, импорт
Экономика, США, РОССИЯ, рис, импорт
08:10 11.05.2025
 
США возобновили поставки риса в Россию

США в феврале и марте поставили в Россию дикий рис на 450 тысяч долларов

© Unsplash/Pierre Bamin Рис
Рис
© Unsplash/Pierre Bamin
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. США в феврале и марте неожиданно поставили в Россию дикий рис - совокупно примерно на 450 тысяч долларов, при этом в начале весны закупки стали рекордными с 2015 года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Россия в феврале возобновила покупки дикого риса у США - тогда его было куплено на 154,7 тысячи долларов, а в марте уже на 294,2 тысячи. Больше последний раз было в апреле 2015 года, когда российские компании закупили американского дикого риса на 431,7 тысячи долларов.
Регулярные поставки дикого риса прекратились к марту 2022 года, при этом разовые отгрузки последний раз были в мае прошлого года. Обычный рис Россия в США не покупает с апреля 2022 года.
Всего Штаты в марте поставили за рубеж дикого риса на 2 миллиона долларов, при этом главным его покупателем была Россия. В пятерку также вошли Бельгия (289 тысяч долларов), Британия (287 тысяч), Канада (279 тысяч) и Мексика (173 тысячи).
Помада - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
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ЭкономикаСШАРОССИЯрисимпорт
 
 
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