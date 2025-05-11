https://1prime.ru/20250511/rossija-857456608.html

Путин: Россия неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня

Путин: Россия неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня - 11.05.2025, ПРАЙМ

Путин: Россия неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня

Расширена цитата (2 абзац). | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T02:17+0300

2025-05-11T02:17+0300

2025-05-11T02:17+0300

общество

россия

экономика

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владимир путин

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Расширена цитата (2 абзац). МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, которые саботировались Киевом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной", - сказал Путин во время заявления для СМИ.

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2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, киев, рф, владимир путин