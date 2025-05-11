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Путин: Россия неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня
Путин: Россия неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня - 11.05.2025, ПРАЙМ
Путин: Россия неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня
Расширена цитата (2 абзац). | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T02:17+0300
2025-05-11T02:17+0300
2025-05-11T02:17+0300
общество
россия
экономика
киев
рф
владимир путин
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Расширена цитата (2 абзац).
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, которые саботировались Киевом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной", - сказал Путин во время заявления для СМИ.
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общество , россия, киев, рф, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Экономика, Киев, РФ, Владимир Путин
Путин: Россия неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня
Путин: Россия неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня
Расширена цитата (2 абзац).
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, которые саботировались Киевом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной", - сказал Путин во время заявления для СМИ.