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Аналитик: Россия загнала Киев в угол предложением возобновить переговоры
Аналитик: Россия загнала Киев в угол предложением возобновить переговоры - 11.05.2025, ПРАЙМ
Аналитик: Россия загнала Киев в угол предложением возобновить переговоры
Россия предложением возобновить 15 мая в Стамбуле переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине загнала киевский режим в угол, заявил РИА Новости... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T03:03+0300
2025-05-11T03:03+0300
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АНКАРА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия предложением возобновить 15 мая в Стамбуле переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине загнала киевский режим в угол, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле.
"Этим шагом Россия загнала Киев в угол. Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества",- сказал историк.
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Аналитик: Россия загнала Киев в угол предложением возобновить переговоры
Историк Перинчек: РФ предложением возобновить переговоры по Украине загнала Киев в угол
АНКАРА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия предложением возобновить 15 мая в Стамбуле переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине загнала киевский режим в угол, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле.
"Этим шагом Россия загнала Киев в угол. Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества",- сказал историк.