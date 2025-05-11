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Аналитик: Россия загнала Киев в угол предложением возобновить переговоры - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Аналитик: Россия загнала Киев в угол предложением возобновить переговоры
Аналитик: Россия загнала Киев в угол предложением возобновить переговоры - 11.05.2025, ПРАЙМ
Аналитик: Россия загнала Киев в угол предложением возобновить переговоры
Россия предложением возобновить 15 мая в Стамбуле переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине загнала киевский режим в угол, заявил РИА Новости... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T03:03+0300
2025-05-11T03:03+0300
россия
экономика
мировая экономика
стамбул
киев
украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия предложением возобновить 15 мая в Стамбуле переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине загнала киевский режим в угол, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле. "Этим шагом Россия загнала Киев в угол. Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества",- сказал историк.
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россия, мировая экономика, стамбул, киев, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, Стамбул, Киев, УКРАИНА, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
03:03 11.05.2025
 
Аналитик: Россия загнала Киев в угол предложением возобновить переговоры

Историк Перинчек: РФ предложением возобновить переговоры по Украине загнала Киев в угол

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АНКАРА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия предложением возобновить 15 мая в Стамбуле переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине загнала киевский режим в угол, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле.
"Этим шагом Россия загнала Киев в угол. Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества",- сказал историк.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСтамбулКиевУКРАИНАВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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