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Госсекретарь США посетит Турцию 14-16 мая, сообщили в Госдепе страны
Госсекретарь США посетит Турцию 14-16 мая, сообщили в Госдепе страны - 11.05.2025, ПРАЙМ
Госсекретарь США посетит Турцию 14-16 мая, сообщили в Госдепе страны
Госсекретарь США Марко Рубио посетит Турцию 14-16 мая, в эти же дни руководство РФ предложило Киеву переговоры в Стамбуле. | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T16:33+0300
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ВАШИНГТОН, 11 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Турцию 14-16 мая, в эти же дни руководство РФ предложило Киеву переговоры в Стамбуле. "Госсекретарь Рубио отправится в Анталию, Турция, 14-16 мая, для участия в неформальной министерской встрече НАТО, чтобы обсудить приоритеты безопасности Альянса", - говорится в сообщении госдепа. Украинское урегулирование в ведомстве назвали одной из тем предстоящей встречи. В воскресенье президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина готова встретиться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая.
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россия, турция, марко рубио, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, нато, сша
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Марко Рубио, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, США
Госсекретарь США посетит Турцию 14-16 мая, сообщили в Госдепе страны
Госдеп: госсекретарь США Марко Рубио посетит Турцию 14-16 мая
ВАШИНГТОН, 11 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Турцию 14-16 мая, в эти же дни руководство РФ предложило Киеву переговоры в Стамбуле.
"Госсекретарь Рубио отправится в Анталию, Турция, 14-16 мая, для участия в неформальной министерской встрече НАТО, чтобы обсудить приоритеты безопасности Альянса", - говорится в сообщении госдепа.
Украинское урегулирование в ведомстве назвали одной из тем предстоящей встречи.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина готова встретиться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая.
Эрдоган начал "телефонную дипломатию" с Западом по переговорам РФ и Украины