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Политик объяснил, почему Швейцария не может быть посредником на Украине - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Политик объяснил, почему Швейцария не может быть посредником на Украине
Политик объяснил, почему Швейцария не может быть посредником на Украине - 11.05.2025, ПРАЙМ
Политик объяснил, почему Швейцария не может быть посредником на Украине
Швейцария не может играть роль посредника на Украине из-за подчиненных отношений, которые страна установила по отношению к Евросоюзу, озвучил мнение в беседе с... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T20:27+0300
2025-05-11T20:30+0300
политика
конфликт на украине
посредники
мнение
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ЖЕНЕВА, 11 мая - ПРАЙМ. Швейцария не может играть роль посредника на Украине из-за подчиненных отношений, которые страна установила по отношению к Евросоюзу, озвучил мнение в беседе с РИА Новости швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан. "Швейцария ничего не сделала для восстановления своего авторитета в качестве нейтральной страны. Для этого потребовалось бы либо, чтобы швейцарский народ принял народную инициативу о нейтралитете, которая должна быть выдвинута на референдум в 2026 году, либо, чтобы федеральный совет отменил санкции, введенные против России, что кажется маловероятным, учитывая подчиненные отношения, которые Берн принял по отношению к Брюсселю, особенно в контексте двусторонних переговоров", - сказал агентству Меттан. Швейцарский депутат считает, что Швейцария может продолжать играть второстепенную роль, используя возможности международных организаций, базирующихся в Женеве, таких, как ВТО. Новый швейцарский президент Карин Келлер-Саттер 8 января заявила Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что Швейцария готова выступить посредником в мирном процессе. В то же время она заверила его в постоянной поддержке Швейцарией Украины, в частности в рамках многочисленных долгосрочных гуманитарных проектов и проектов по восстановлению страны. Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов), и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал швейцарскому министру иностранных дел Иньяцио Кассису, что руководство в Москве не намерено оставлять без внимания враждебные шаги европейской страны и учтет их при выстраивании взаимодействия.
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конфликт на украине, посредники, мнение
Политика, Конфликт на Украине, посредники, мнение
20:27 11.05.2025 (обновлено: 20:30 11.05.2025)
 
Политик объяснил, почему Швейцария не может быть посредником на Украине

Меттан: Швейцария не будет посредником на Украине из-за подчинения курсу ЕС

© fotolia.com / celeste clochardШвейцария
Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© fotolia.com / celeste clochard
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ЖЕНЕВА, 11 мая - ПРАЙМ. Швейцария не может играть роль посредника на Украине из-за подчиненных отношений, которые страна установила по отношению к Евросоюзу, озвучил мнение в беседе с РИА Новости швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан.
"Швейцария ничего не сделала для восстановления своего авторитета в качестве нейтральной страны. Для этого потребовалось бы либо, чтобы швейцарский народ принял народную инициативу о нейтралитете, которая должна быть выдвинута на референдум в 2026 году, либо, чтобы федеральный совет отменил санкции, введенные против России, что кажется маловероятным, учитывая подчиненные отношения, которые Берн принял по отношению к Брюсселю, особенно в контексте двусторонних переговоров", - сказал агентству Меттан.
Швейцарский депутат считает, что Швейцария может продолжать играть второстепенную роль, используя возможности международных организаций, базирующихся в Женеве, таких, как ВТО.
Новый швейцарский президент Карин Келлер-Саттер 8 января заявила Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что Швейцария готова выступить посредником в мирном процессе. В то же время она заверила его в постоянной поддержке Швейцарией Украины, в частности в рамках многочисленных долгосрочных гуманитарных проектов и проектов по восстановлению страны.
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Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов), и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал швейцарскому министру иностранных дел Иньяцио Кассису, что руководство в Москве не намерено оставлять без внимания враждебные шаги европейской страны и учтет их при выстраивании взаимодействия.
 
ПолитикаКонфликт на Украинепосредникимнение
 
 
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