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Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры в Стамбуле

Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры в Стамбуле - 11.05.2025, ПРАЙМ

Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры в Стамбуле

Мировые СМИ в ночь на воскресенье пишут о предложении президента РФ Владимира Путина Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле. | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T03:00+0300

2025-05-11T03:00+0300

2025-05-11T03:00+0300

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владимир путин

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cnn

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Мировые СМИ в ночь на воскресенье пишут о предложении президента РФ Владимира Путина Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле. Ранее Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Он добавил, что обсудит с главой Турции Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Среди зарубежных СМИ, оперативно осветивших предложение президента России, - агентство Блумберг, британские издания Sun, Guardian, Independent, испанские газеты Mundo и Vanguardia, французская Monde, канадский телеканал CTV, японский NHK, китайский CGTN и прочие. Также материалы о предложении переговоров разместили израильские медиа Jerusalem Post и Ynet, а также немецкая газета Welt. Вели трансляцию или же размещали кадры обращения Путина агентство ANI, аргентинская газета Clarin, испаноязычный телеканал Negocios. Американский телеканал CNN обсуждает предложение в прямом эфире.

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россия, стамбул, киев, москва, владимир путин, independent, cnn