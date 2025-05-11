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Мировые СМИ взбудоражены предложением Путина провести переговоры в Стамбуле

Мировые СМИ взбудоражены предложением Путина провести переговоры в Стамбуле - 11.05.2025, ПРАЙМ

Мировые СМИ взбудоражены предложением Путина провести переговоры в Стамбуле

Ведущие мировые СМИ взбудоражены "знаменательным" предложением президента РФ Владимира Путина Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле, полагают, что оно... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T05:27+0300

2025-05-11T05:27+0300

2025-05-11T05:27+0300

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Ведущие мировые СМИ взбудоражены "знаменательным" предложением президента РФ Владимира Путина Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле, полагают, что оно содержит намек на прекращение огня и может открыть дверь к диалогу с Украиной, а также гадают, было ли заявление ответом на недавнее предложение Запада о 30-дневном перемирии. Ранее Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле. НАМЕК НА МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ Испанский телеканал RTVE, освещая речь Путина, пишет, что он предложил Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая, чтобы найти мирное решение конфликта, который начался более трех лет назад. Телеканал отмечает, что Путин напомнил, что именно в Стамбуле украинская сторона приостановила переговоры с представителями России в марте 2022 года. По мнению издания Washington Examiner, речь президента содержала "намек на прекращение огня". Британский телеканал GB News назвал выступление Путина знаменательным, отметил, что в нём российский лидер "подготовил почву" для возможных переговоров с Украиной. Как отмечает американский телеканал NBC, Путин в ходе выступления использовал формулировки, которые демонстрируют "его желание вести серьёзные переговоры с долгосрочными последствиями, в том числе продолжительным миром". Британская газета Financial Times написала, что "переговоры могут стать первым прямым контактом на высоком уровне между Россией и Украиной после того, как попытки добиться прекращения войны в ее первые месяцы, также проводившиеся в Турции, провалились весной 2022 года". "Путин открыл дверь к переговорам", - заключила британская Sun. РЕАКЦИЯ НА УЛЬТИМАТУМ ЗАПАДА Польское издание Rzeczpospolita подсчитало, что речь Путина прозвучала примерно через 10 часов после того, как в Киеве был объявлен призыв к 30-дневному прекращению огня. Однако мировые СМИ разделились во мнениях относительно того, было ли выступление Путина прямой реакцией Москвы на это заявление. Guardian называет речь Путина "ответом России на ультиматум европейских лидеров". "Путин таким образом (предложив возобновить переговоры - ред.) отреагировал на окончание 72-часового прекращения огня, объявленного Россией по случаю 80-й годовщины (Дня Победы - ред.), и ответил на требование лидеров Франции, Великобритании, Германии и Польши о 30-дневном перемирии", - пишет испанская Vanguardia, подчеркивая, что "Путин открыто не принял такое перемирие". Kuwait Times же считает, что Путин в своих словах о переговорах "не обращался напрямую к призыву лидеров Украины, Великобритании, Франции, Германии и Польши к прекращению огня с понедельника". Испанская газета Mundo аналогично пишет, что Путин не ответил напрямую на европейское предложение. Такую же мысль можно найти в материалах газеты Pais, которая обратила внимание на то, что президент все же обвинил Украину в систематическом нарушении ранее объявленных перемирий. ВРЕМЯ ОБРАЩЕНИЯ Испанское издание Confidencial назвало обращение Путина "необычным утренним посланием". Британская газета Daily Mail указала на то, что подобные ночные выступления являются редкостью для президента РФ. Guardian отметила, что президент России "покинул брифинг, которого журналисты ждали в течение почти семи часов". В свою очередь польская Onet заметила, что президент не отвечал на вопросы журналистов из-за позднего времени.

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мировая экономика, россия, украина, стамбул, киев, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, nbc, financial times