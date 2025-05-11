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"Не мешало бы вспомнить". Американский разведчик высказался о подвиге СССР

"Не мешало бы вспомнить". Американский разведчик высказался о подвиге СССР - 11.05.2025, ПРАЙМ

"Не мешало бы вспомнить". Американский разведчик высказался о подвиге СССР

Высадка союзников в Нормандии в 1944 году вряд ли могла бы увенчаться успехом без содействия Красной Армии, считает бывший офицер разведки морской пехоты США... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T08:49+0300

2025-05-11T08:49+0300

2025-05-11T08:49+0300

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Высадка союзников в Нормандии в 1944 году вряд ли могла бы увенчаться успехом без содействия Красной Армии, считает бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Об этом он написал на платформе Substack.Он пояснил, что значительное влияние на итоги операции в Нормандии оказали события на Восточном фронте, где Советский Союз сражался с нацистской Германией. По словам аналитика, большинство американцев почти ничего не знают о той войне, хотя именно она во многом способствовала успеху союзников на Западе.В частности, Риттер упомянул операции "Багратион" и Днепровско-Карпатскую, в ходе которых Красная Армия вынудила немецкое командование перебросить часть сил с французского направления на Восток. Это, по его мнению, сыграло ключевую роль в ослаблении обороны Германии в Нормандии и облегчило открытие второго фронта."Перевес американских и британских войск в Нормандии был невелик и был бы еще меньше, если бы Советы не осуществили две операции <…> Американцам не мешало бы вспомнить слова британского премьер-министра Уинстона Черчилля, который в письме советскому лидеру Иосифу Сталину отметил, что именно русская армия выпотрошила немецкую военную машину. И это обошлось невообразимой ценой", - отметил Риттер.Кроме того, он добавил, что Россия продолжает чтить память союзников по антигитлеровской коалиции, в отличие от ряда других стран, где подвиг постепенно забывается.Президент России Владимир Путин на параде Победы 9 мая заявил, что Москва всегда будет помнить о вкладе союзнических армий, борцов сопротивления и всех, кто сражался за мир.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты сыграли решающую роль в победе в мировых войнах, объявив 8 мая Днем Победы. Он также заявил, что именно США внесли наибольший вклад как в Первую, так и во Вторую мировые войны.

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сша, скотт риттер, дональд трамп, россия, владимир путин, ссср