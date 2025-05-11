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Названы страны с самым дорогим обедом для двоих
Названы страны с самым дорогим обедом для двоих - 11.05.2025, ПРАЙМ
Названы страны с самым дорогим обедом для двоих
Дороже всего обед в ресторане для двух персон оказался в странах Европы - в Исландии и Швейцарии она и вовсе превысила эквивалент 10 тысяч рублей, Россия при... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T07:16+0300
2025-05-11T07:16+0300
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исландия
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дания
росстат
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Дороже всего обед в ресторане для двух персон оказался в странах Европы - в Исландии и Швейцарии она и вовсе превысила эквивалент 10 тысяч рублей, Россия при этом расположилась на 78-м месте, а дешевле всего поесть вне дома можно в Пакистане и Бангладеш, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
Среди 120 стран мира средняя стоимость обеда для двух человек в ресторане составила 3,95 тысячи рублей.
Дороже всего обед оказался в европейских странах. Так, в Исландии и Швейцарии его стоимость пересекла отметку в 10 тысяч рублей - 10,8 и 11,2 тысячи рублей соответственно. Следом расположился Камерун, разбавивший компанию европейцев, с 9,1 тысячами рублей за обед, затем идут Дания - 8,6 тысячи, Барбадос - 8,1 тысячи, Норвегия - 7,8 тысячи и Бельгия - 7,3 тысячи рублей.
Замкнули десятку стран с самым дорогим походом в ресторан Ирландия, Люксембург и Нидерланды, где он обойдется для двоих примерно в 7,3 тысячи рублей.
Россия расположилась ниже середины списка - на 78 месте. В среднем поесть вдвоем в ресторане здесь можно за 2,7 тысячи, следует из данных Росстата.
С другой стороны, десятку стран с самыми дешёвыми ресторанами возглавила Бангладеш - тут два человека могут поесть в ресторане всего на 997 рублей. Следом идут Пакистан - чуть больше 1 тысячи рублей за два обеда, Индия - 1,15 тысячи, Таджикистан и Индонезия - по 1,2 тысячи, Ливия - 1,4 тысячи. Замыкают список десяти Непал и Боливия (по 1,5 тысячи рублей), Киргизия (1,57 тысячи) и Египет (1,6 тысячи).
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Исландия, ШВЕЙЦАРИЯ, ДАНИЯ, Росстат, РОССТАТ
Названы страны с самым дорогим обедом для двоих
Россия заняла 78-е место в рейтинге самых дорогих ресторанов Европы
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Дороже всего обед в ресторане для двух персон оказался в странах Европы - в Исландии и Швейцарии она и вовсе превысила эквивалент 10 тысяч рублей, Россия при этом расположилась на 78-м месте, а дешевле всего поесть вне дома можно в Пакистане и Бангладеш, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
Среди 120 стран мира средняя стоимость обеда для двух человек в ресторане составила 3,95 тысячи рублей.
Дороже всего обед оказался в европейских странах. Так, в Исландии и Швейцарии его стоимость пересекла отметку в 10 тысяч рублей - 10,8 и 11,2 тысячи рублей соответственно. Следом расположился Камерун, разбавивший компанию европейцев, с 9,1 тысячами рублей за обед, затем идут Дания - 8,6 тысячи, Барбадос - 8,1 тысячи, Норвегия - 7,8 тысячи и Бельгия - 7,3 тысячи рублей.
Замкнули десятку стран с самым дорогим походом в ресторан Ирландия, Люксембург и Нидерланды, где он обойдется для двоих примерно в 7,3 тысячи рублей.
Россия расположилась ниже середины списка - на 78 месте. В среднем поесть вдвоем в ресторане здесь можно за 2,7 тысячи, следует из данных Росстата.
С другой стороны, десятку стран с самыми дешёвыми ресторанами возглавила Бангладеш - тут два человека могут поесть в ресторане всего на 997 рублей. Следом идут Пакистан - чуть больше 1 тысячи рублей за два обеда, Индия - 1,15 тысячи, Таджикистан и Индонезия - по 1,2 тысячи, Ливия - 1,4 тысячи. Замыкают список десяти Непал и Боливия (по 1,5 тысячи рублей), Киргизия (1,57 тысячи) и Египет (1,6 тысячи).