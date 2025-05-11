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"Реальный уровень". В США назвали военные разработки РФ, опередившие Запад - 11.05.2025, ПРАЙМ
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"Реальный уровень". В США назвали военные разработки РФ, опередившие Запад
"Реальный уровень". В США назвали военные разработки РФ, опередившие Запад - 11.05.2025, ПРАЙМ
"Реальный уровень". В США назвали военные разработки РФ, опередившие Запад
Российская Федерация добилась существенных успехов в развитии перспективных военных технологий, по ряду направлений опередив западные страны, чем подтвердила... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T15:14+0300
2025-05-11T15:17+0300
вооружения
россия
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технологии
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация добилась существенных успехов в развитии перспективных военных технологий, по ряду направлений опередив западные страны, чем подтвердила статус могучей и самодостаточной военной державы. Об этом рассказывается в публикации американского журнала The National Interest.Авторы статьи выделили три ключевых направления, в которых Россия добилась наиболее впечатляющих, на их взгляд, результатов. Первое из них - беспилотные системы. В качестве примера высоких достижений российских инженеров в этой области в статье приводится БПЛА "Орлан-10", обладающий уникальными возможностями.Второе прорывное направление российской военно-инженерной школы - интеграция ИИ в боевые системы, которую, по словам авторов материала, в России считают ключевым элементом военной модернизации. Здесь иллюстрацией послужил ЗРК С-500 "Прометей", "имеющий высокую степень автоматизации".И третье указанное в статье направление - боевые лазерные системы. В частности, система "Пересвет", охарактеризованная авторами как "наземный лазер для борьбы со спутниками — и, вероятно, беспилотниками".Вместе с тем в статье отмечается, что Россия, достигая успехов в технологическом развитии, во многом сокращает отставание от США и Китая или догоняет их, а по ряду направлений опережает все без исключения страны мира."Такие системы, как "Орлан-10" и С-500 "Прометей" демонстрируют реальный уровень развития страны", - подытоживают авторы материала.
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россия, впк, технологии
Вооружения, РОССИЯ, ВПК, Технологии
15:14 11.05.2025 (обновлено: 15:17 11.05.2025)
 
"Реальный уровень". В США назвали военные разработки РФ, опередившие Запад

NI: в развитии ряда военных технологий Россия опередила западные страны

© Фото : OGL 3.0/Ministry of Defence Лазерное оружие Великобритании DragonFire
Лазерное оружие Великобритании DragonFire - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© Фото : OGL 3.0/Ministry of Defence
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация добилась существенных успехов в развитии перспективных военных технологий, по ряду направлений опередив западные страны, чем подтвердила статус могучей и самодостаточной военной державы. Об этом рассказывается в публикации американского журнала The National Interest.
Авторы статьи выделили три ключевых направления, в которых Россия добилась наиболее впечатляющих, на их взгляд, результатов. Первое из них - беспилотные системы. В качестве примера высоких достижений российских инженеров в этой области в статье приводится БПЛА "Орлан-10", обладающий уникальными возможностями.
Второе прорывное направление российской военно-инженерной школы - интеграция ИИ в боевые системы, которую, по словам авторов материала, в России считают ключевым элементом военной модернизации. Здесь иллюстрацией послужил ЗРК С-500 "Прометей", "имеющий высокую степень автоматизации".
И третье указанное в статье направление - боевые лазерные системы. В частности, система "Пересвет", охарактеризованная авторами как "наземный лазер для борьбы со спутниками — и, вероятно, беспилотниками".
Взрыв - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
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Вместе с тем в статье отмечается, что Россия, достигая успехов в технологическом развитии, во многом сокращает отставание от США и Китая или догоняет их, а по ряду направлений опережает все без исключения страны мира.
"Такие системы, как "Орлан-10" и С-500 "Прометей" демонстрируют реальный уровень развития страны", - подытоживают авторы материала.
 
ВооруженияРОССИЯВПКТехнологии
 
 
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