https://1prime.ru/20250511/tekhnologii-857462634.html

"Реальный уровень". В США назвали военные разработки РФ, опередившие Запад

"Реальный уровень". В США назвали военные разработки РФ, опередившие Запад - 11.05.2025, ПРАЙМ

"Реальный уровень". В США назвали военные разработки РФ, опередившие Запад

Российская Федерация добилась существенных успехов в развитии перспективных военных технологий, по ряду направлений опередив западные страны, чем подтвердила... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T15:14+0300

2025-05-11T15:14+0300

2025-05-11T15:17+0300

вооружения

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технологии

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация добилась существенных успехов в развитии перспективных военных технологий, по ряду направлений опередив западные страны, чем подтвердила статус могучей и самодостаточной военной державы. Об этом рассказывается в публикации американского журнала The National Interest.Авторы статьи выделили три ключевых направления, в которых Россия добилась наиболее впечатляющих, на их взгляд, результатов. Первое из них - беспилотные системы. В качестве примера высоких достижений российских инженеров в этой области в статье приводится БПЛА "Орлан-10", обладающий уникальными возможностями.Второе прорывное направление российской военно-инженерной школы - интеграция ИИ в боевые системы, которую, по словам авторов материала, в России считают ключевым элементом военной модернизации. Здесь иллюстрацией послужил ЗРК С-500 "Прометей", "имеющий высокую степень автоматизации".И третье указанное в статье направление - боевые лазерные системы. В частности, система "Пересвет", охарактеризованная авторами как "наземный лазер для борьбы со спутниками — и, вероятно, беспилотниками".Вместе с тем в статье отмечается, что Россия, достигая успехов в технологическом развитии, во многом сокращает отставание от США и Китая или догоняет их, а по ряду направлений опережает все без исключения страны мира."Такие системы, как "Орлан-10" и С-500 "Прометей" демонстрируют реальный уровень развития страны", - подытоживают авторы материала.

https://1prime.ru/20250509/svo-857428797.html

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россия, впк, технологии