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СМИ: Трамп признал, что решение конфликта на Украине оказалось сложнее - 11.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп признал, что решение конфликта на Украине оказалось сложнее
СМИ: Трамп признал, что решение конфликта на Украине оказалось сложнее - 11.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп признал, что решение конфликта на Украине оказалось сложнее
Президент США Дональд Трамп, выступая перед донорами Республиканской партии, признал, что обещанное им скорое разрешение конфликтов на Украине и в секторе Газа... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T01:29+0300
2025-05-11T01:29+0300
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владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, выступая перед донорами Республиканской партии, признал, что обещанное им скорое разрешение конфликтов на Украине и в секторе Газа оказалось сложнее, чем он ожидал, сообщает издание Wall Street Journall со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече. "Президент сообщил донорам, что разрешение конфликтов оказалось сложнее, чем он думал", - пишет издание. В частности, Трамп заявил, что усилия США по урегулированию на Украине стали растущим разочарованием, которое не дает ему спать по ночам. Издание отмечает, что Трамп подчеркнул, по его утверждению, "сложности в переговорах с российской стороной". Трамп также добавил, что конфликт в секторе Газа "особенно сложный, поскольку там воюют уже тысячу лет", пишет издание. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией. Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
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общество , мировая экономика, украина, сша, газа, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, мид рф, мид, нато
Экономика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, Газа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД, НАТО
01:29 11.05.2025
 
СМИ: Трамп признал, что решение конфликта на Украине оказалось сложнее

WSJl: Трамп признал, что решение конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, выступая перед донорами Республиканской партии, признал, что обещанное им скорое разрешение конфликтов на Украине и в секторе Газа оказалось сложнее, чем он ожидал, сообщает издание Wall Street Journall со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече.
"Президент сообщил донорам, что разрешение конфликтов оказалось сложнее, чем он думал", - пишет издание.
В частности, Трамп заявил, что усилия США по урегулированию на Украине стали растущим разочарованием, которое не дает ему спать по ночам. Издание отмечает, что Трамп подчеркнул, по его утверждению, "сложности в переговорах с российской стороной".
Трамп также добавил, что конфликт в секторе Газа "особенно сложный, поскольку там воюют уже тысячу лет", пишет издание.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией.
Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаУКРАИНАСШАГазаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМИД РФМИДНАТО
 
 
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