Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подготовка к переговорам России и Украины еще не началась, заявили в Турции - 11.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250511/turtsiya-857464254.html
Подготовка к переговорам России и Украины еще не началась, заявили в Турции
Подготовка к переговорам России и Украины еще не началась, заявили в Турции - 11.05.2025, ПРАЙМ
Подготовка к переговорам России и Украины еще не началась, заявили в Турции
Подготовка и организация возможных переговоров по Украине в Стамбуле пока не начались, конкретное место пока неизвестно, сообщил РИА Новости турецкий... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T17:12+0300
2025-05-11T17:12+0300
политика
турция
украина
владимир зеленский
россия
владимир путин
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/41/841384175_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_75f96f891e8ed9e434a3bcf0c37bb663.jpg
АНКАРА, 11 мая - ПРАЙМ. Подготовка и организация возможных переговоров по Украине в Стамбуле пока не начались, конкретное место пока неизвестно, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы руководство в Москве с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. "Пока нет информации о начале такого процесса", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, началась ли подготовка к переговорам. На уточняющий вопрос, известно ли конкретное место переговоров в Стамбуле, источник также сослался на отсутствие данных. "Процесс пока - на стадии обсуждения", - отметил источник.
https://1prime.ru/20250511/peregovory-857462959.html
турция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/41/841384175_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_11f9d96061e18a02236756d4a3465632.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, переговоры
Политика, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Владимир Путин, переговоры
17:12 11.05.2025
 
Подготовка к переговорам России и Украины еще не началась, заявили в Турции

Конкретное место проведения переговоров России и Украины еще неизвестно, сообщили в Турции

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 11 мая - ПРАЙМ. Подготовка и организация возможных переговоров по Украине в Стамбуле пока не начались, конкретное место пока неизвестно, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы руководство в Москве с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.
"Пока нет информации о начале такого процесса", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, началась ли подготовка к переговорам.
На уточняющий вопрос, известно ли конкретное место переговоров в Стамбуле, источник также сослался на отсутствие данных.
"Процесс пока - на стадии обсуждения", - отметил источник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган начал "телефонную дипломатию" с Западом по переговорам РФ и Украины
15:29
 
ПолитикаТУРЦИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийРОССИЯВладимир Путинпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала