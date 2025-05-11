https://1prime.ru/20250511/turtsiya-857464254.html
Подготовка к переговорам России и Украины еще не началась, заявили в Турции
Подготовка к переговорам России и Украины еще не началась, заявили в Турции - 11.05.2025, ПРАЙМ
Подготовка к переговорам России и Украины еще не началась, заявили в Турции
Подготовка и организация возможных переговоров по Украине в Стамбуле пока не начались, конкретное место пока неизвестно, сообщил РИА Новости турецкий... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T17:12+0300
2025-05-11T17:12+0300
2025-05-11T17:12+0300
политика
турция
украина
владимир зеленский
россия
владимир путин
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/41/841384175_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_75f96f891e8ed9e434a3bcf0c37bb663.jpg
АНКАРА, 11 мая - ПРАЙМ. Подготовка и организация возможных переговоров по Украине в Стамбуле пока не начались, конкретное место пока неизвестно, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы руководство в Москве с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. "Пока нет информации о начале такого процесса", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, началась ли подготовка к переговорам. На уточняющий вопрос, известно ли конкретное место переговоров в Стамбуле, источник также сослался на отсутствие данных. "Процесс пока - на стадии обсуждения", - отметил источник.
https://1prime.ru/20250511/peregovory-857462959.html
турция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/41/841384175_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_11f9d96061e18a02236756d4a3465632.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, переговоры
Политика, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Владимир Путин, переговоры
Подготовка к переговорам России и Украины еще не началась, заявили в Турции
Конкретное место проведения переговоров России и Украины еще неизвестно, сообщили в Турции
АНКАРА, 11 мая - ПРАЙМ. Подготовка и организация возможных переговоров по Украине в Стамбуле пока не начались, конкретное место пока неизвестно, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы руководство в Москве с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.
"Пока нет информации о начале такого процесса", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, началась ли подготовка к переговорам.
На уточняющий вопрос, известно ли конкретное место переговоров в Стамбуле, источник также сослался на отсутствие данных.
"Процесс пока - на стадии обсуждения", - отметил источник.
Эрдоган начал "телефонную дипломатию" с Западом по переговорам РФ и Украины