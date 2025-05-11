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Подготовка к переговорам России и Украины еще не началась, заявили в Турции

Подготовка к переговорам России и Украины еще не началась, заявили в Турции - 11.05.2025, ПРАЙМ

Подготовка к переговорам России и Украины еще не началась, заявили в Турции

Подготовка и организация возможных переговоров по Украине в Стамбуле пока не начались, конкретное место пока неизвестно, сообщил РИА Новости турецкий... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T17:12+0300

2025-05-11T17:12+0300

2025-05-11T17:12+0300

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АНКАРА, 11 мая - ПРАЙМ. Подготовка и организация возможных переговоров по Украине в Стамбуле пока не начались, конкретное место пока неизвестно, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы руководство в Москве с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. "Пока нет информации о начале такого процесса", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, началась ли подготовка к переговорам. На уточняющий вопрос, известно ли конкретное место переговоров в Стамбуле, источник также сослался на отсутствие данных. "Процесс пока - на стадии обсуждения", - отметил источник.

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турция, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, переговоры