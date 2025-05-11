https://1prime.ru/20250511/turtsiya-857464563.html

Турция ожидает технической готовности России и Украины к переговорам

Турция ожидает технической готовности России и Украины к переговорам - 11.05.2025, ПРАЙМ

Турция ожидает технической готовности России и Украины к переговорам

Решение провести российско-украинские переговоры в Стамбуле свидетельствует о высоком уровне доверия к Турции, заявил в воскресенье представитель правящей... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T17:18+0300

2025-05-11T17:18+0300

2025-05-11T17:35+0300

политика

турция

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украина

переговоры

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СТАМБУЛ, 11 мая - ПРАЙМ. Решение провести российско-украинские переговоры в Стамбуле свидетельствует о высоком уровне доверия к Турции, заявил в воскресенье представитель правящей Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик. По его словам, единственная цель Анкары — способствовать установлению прочного мира, без каких-либо скрытых мотивов или тайных интересов. Выступая в эфире телеканала AHaber, Челик подчеркнул, что Турция не преследует собственных выгод и рассматривает мир как основную и единственную ценность, к которой она стремится как в региональном, так и в глобальном масштабе.Он также отметил, что на фоне того, как другие страны отказываются от дипломатического диалога, именно Турция остается инициатором и организатором переговорного процесса. По словам Челика, Анкара зарекомендовала себя как надёжный и справедливый посредник, и её лидер многократно заявлял о готовности предоставить площадку для мирных переговоров в Стамбуле.Говоря о сроках проведения переговоров, он отметил, что в данный момент Турция ожидает от участников технической готовности."Они могут пройти как в среду, так и в другой день, это связано с техническими условиями. Как только обе стороны заявят, что у них полностью готовы технические условия и документы, касающиеся переговоров, как только скажут, что готовы сесть за стол переговоров - Стамбул будет готов", - сообщил Челик.Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями российских и зарубежных СМИ предложил Украине начать прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Он выразил надежду на достижение устойчивого прекращения огня, которое будет соблюдаться со стороны Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил серьезность предложения, отметив, что Москва по-прежнему нацелена на мирное решение и на устранение коренных причин конфликта при защите собственных интересов.

https://1prime.ru/20250511/peregovory-857462959.html

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турция, россия, украина, переговоры