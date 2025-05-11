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В Турции отреагировали на сообщение Зеленского о визите в страну 15 мая - 11.05.2025, ПРАЙМ
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В Турции отреагировали на сообщение Зеленского о визите в страну 15 мая
В Турции отреагировали на сообщение Зеленского о визите в страну 15 мая - 11.05.2025, ПРАЙМ
В Турции отреагировали на сообщение Зеленского о визите в страну 15 мая
В администрации президента Турции заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах Владимира Зеленского посетить республику 15 мая для переговоров по... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T21:03+0300
2025-05-11T21:03+0300
политика
турция
владимир зеленский
переговоры
владимир путин
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АНКАРА, 11 мая – ПРАЙМ. В администрации президента Турции заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах Владимира Зеленского посетить республику 15 мая для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг. "У нас нет такой информации", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о планах Зеленского посетить Турцию в четверг. В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
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турция, владимир зеленский, переговоры, владимир путин
Политика, ТУРЦИЯ, Владимир Зеленский, переговоры, Владимир Путин
21:03 11.05.2025
 
В Турции отреагировали на сообщение Зеленского о визите в страну 15 мая

РИА Новости: Власти Турции не в курсе планов Зеленского посетить Турцию 15 мая

© РИА Новости . Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Алена Палажченко
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АНКАРА, 11 мая – ПРАЙМ. В администрации президента Турции заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах Владимира Зеленского посетить республику 15 мая для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
"У нас нет такой информации", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о планах Зеленского посетить Турцию в четверг.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Турции в четверг
20:50
В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
 
ПолитикаТУРЦИЯВладимир ЗеленскийпереговорыВладимир Путин
 
 
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