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"Капитуляция в красивой обертке". В Раде оценили ультиматумы Запада России - 11.05.2025, ПРАЙМ
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"Капитуляция в красивой обертке". В Раде оценили ультиматумы Запада России
"Капитуляция в красивой обертке". В Раде оценили ультиматумы Запада России - 11.05.2025, ПРАЙМ
"Капитуляция в красивой обертке". В Раде оценили ультиматумы Запада России
Ультиматумы со стороны Запада в адрес России, связанные с конфликтом на Украине, являются проявлением отчаяния, а не силы, считает депутат Верховной рады... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T09:27+0300
2025-05-11T09:27+0300
политика
запад
украина
рада
эммануэль макрон
фридрих мерц
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россия
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Ультиматумы со стороны Запада в адрес России, связанные с конфликтом на Украине, являются проявлением отчаяния, а не силы, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.В своем Telegram-канале он отметил, что за громкими заявлениями, визитами и телефонными переговорами западных стран и Украины стоит не мощная дипломатия, а безысходность, причем не для президента России Владимира Путина, а для Владимира Зеленского.Депутат полагает, что Киев оказался в крайне уязвимом положении, и следующая стадия переговорного процесса будет предельно жесткой: либо Киев соглашается на условия Москвы, либо сталкивается с санкциями уже со стороны собственных западных союзников."Зеленскому больше некуда ходить. Он сделал свой последний ход. И этот ход — не победа, а капитуляция в красивой обертке", — заявил Дубинский.В субботу в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Они приняли участие во встрече "коалиции желающих" и пригрозили России новым пакетом санкций в случае отказа принять предложенное со стороны Запада перемирие сроком на 30 дней.В свою очередь, Путин ночью на выступлении перед представителями российских и зарубежных СМИ предложил возобновить прямые переговоры с украинской стороной 15 мая в Стамбуле. Президент подчеркнул, что Россия готова к диалогу без предварительных условий и не исключает возможности достижения устойчивого прекращения огня, при условии его реального соблюдения Киевом.
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запад, украина, рада, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер, россия
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, Рада, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, РОССИЯ
09:27 11.05.2025
 
"Капитуляция в красивой обертке". В Раде оценили ультиматумы Запада России

Дубинский: ультиматумы Запада лишь подчеркивают безвыходное положение Зеленского

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Ультиматумы со стороны Запада в адрес России, связанные с конфликтом на Украине, являются проявлением отчаяния, а не силы, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
В своем Telegram-канале он отметил, что за громкими заявлениями, визитами и телефонными переговорами западных стран и Украины стоит не мощная дипломатия, а безысходность, причем не для президента России Владимира Путина, а для Владимира Зеленского.
Депутат полагает, что Киев оказался в крайне уязвимом положении, и следующая стадия переговорного процесса будет предельно жесткой: либо Киев соглашается на условия Москвы, либо сталкивается с санкциями уже со стороны собственных западных союзников.

"Зеленскому больше некуда ходить. Он сделал свой последний ход. И этот ход — не победа, а капитуляция в красивой обертке", — заявил Дубинский.
В субботу в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Они приняли участие во встрече "коалиции желающих" и пригрозили России новым пакетом санкций в случае отказа принять предложенное со стороны Запада перемирие сроком на 30 дней.
В свою очередь, Путин ночью на выступлении перед представителями российских и зарубежных СМИ предложил возобновить прямые переговоры с украинской стороной 15 мая в Стамбуле. Президент подчеркнул, что Россия готова к диалогу без предварительных условий и не исключает возможности достижения устойчивого прекращения огня, при условии его реального соблюдения Киевом.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
Мировые СМИ обсуждают предложение Путина провести переговоры с Украиной
05:27
 
ПолитикаЗАПАДУКРАИНАРадаЭммануэль МакронФридрих МерцКир СтармерРОССИЯ
 
 
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