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"Капитуляция в красивой обертке". В Раде оценили ультиматумы Запада России

"Капитуляция в красивой обертке". В Раде оценили ультиматумы Запада России - 11.05.2025, ПРАЙМ

"Капитуляция в красивой обертке". В Раде оценили ультиматумы Запада России

Ультиматумы со стороны Запада в адрес России, связанные с конфликтом на Украине, являются проявлением отчаяния, а не силы, считает депутат Верховной рады... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T09:27+0300

2025-05-11T09:27+0300

2025-05-11T09:27+0300

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Ультиматумы со стороны Запада в адрес России, связанные с конфликтом на Украине, являются проявлением отчаяния, а не силы, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.В своем Telegram-канале он отметил, что за громкими заявлениями, визитами и телефонными переговорами западных стран и Украины стоит не мощная дипломатия, а безысходность, причем не для президента России Владимира Путина, а для Владимира Зеленского.Депутат полагает, что Киев оказался в крайне уязвимом положении, и следующая стадия переговорного процесса будет предельно жесткой: либо Киев соглашается на условия Москвы, либо сталкивается с санкциями уже со стороны собственных западных союзников."Зеленскому больше некуда ходить. Он сделал свой последний ход. И этот ход — не победа, а капитуляция в красивой обертке", — заявил Дубинский.В субботу в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Они приняли участие во встрече "коалиции желающих" и пригрозили России новым пакетом санкций в случае отказа принять предложенное со стороны Запада перемирие сроком на 30 дней.В свою очередь, Путин ночью на выступлении перед представителями российских и зарубежных СМИ предложил возобновить прямые переговоры с украинской стороной 15 мая в Стамбуле. Президент подчеркнул, что Россия готова к диалогу без предварительных условий и не исключает возможности достижения устойчивого прекращения огня, при условии его реального соблюдения Киевом.

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запад, украина, рада, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер, россия