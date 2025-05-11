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В Раде призвали ликвидировать военкоматы
В Раде призвали ликвидировать военкоматы - 11.05.2025, ПРАЙМ
В Раде призвали ликвидировать военкоматы
Военкоматы в нынешнем виде на Украине надо ликвидировать, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T19:15+0300
2025-05-11T19:15+0300
2025-05-11T19:15+0300
украина
верховная рада
военкомат
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МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Военкоматы в нынешнем виде на Украине надо ликвидировать, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее в воскресенье украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Харькове сотрудник военкомата наносил удары военнообязанному во время проверки документов. "В сети уже разошлось видео, где сотрудник ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) посреди бела дня бьет человека прямо на улице. Еще один случай - в Харькове: мужчина получил тяжелые травмы после "общения" с представителями ТЦК и попал в больницу… Я говорю об этом не впервые и повторю еще раз: ТЦК в нынешнем виде надо ликвидировать", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирования ДТП для остановки граждан. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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украина, верховная рада, военкомат
УКРАИНА, Верховная рада, военкомат
В Раде призвали ликвидировать военкоматы
Депутат Рады: военкоматы в нынешнем виде на Украине надо ликвидировать
МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ. Военкоматы в нынешнем виде на Украине надо ликвидировать, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Ранее в воскресенье украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Харькове сотрудник военкомата наносил удары военнообязанному во время проверки документов.
"В сети уже разошлось видео, где сотрудник ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) посреди бела дня бьет человека прямо на улице. Еще один случай - в Харькове: мужчина получил тяжелые травмы после "общения" с представителями ТЦК и попал в больницу… Я говорю об этом не впервые и повторю еще раз: ТЦК в нынешнем виде надо ликвидировать", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирования ДТП для остановки граждан.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.