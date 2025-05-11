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Украина - жертва манипуляций Запада, констатировал президент Буркина-Фасо - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Украина - жертва манипуляций Запада, констатировал президент Буркина-Фасо
Украина - жертва манипуляций Запада, констатировал президент Буркина-Фасо - 11.05.2025, ПРАЙМ
Украина - жертва манипуляций Запада, констатировал президент Буркина-Фасо
Украина стала жертвой манипуляций стран Запада, чей замысел был направлен на ее уничтожение и захват критически важных ресурсов, заявил в интервью РИА Новости... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T20:26+0300
2025-05-11T20:26+0300
политика
ибрагим траоре
украина
запад
манипуляции
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Украина стала жертвой манипуляций стран Запада, чей замысел был направлен на ее уничтожение и захват критически важных ресурсов, заявил в интервью РИА Новости президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. "Они стали жертвами манипуляций… Это несправедливая война. Они (украинцы - ред.) глубоко ошибаются. Им нужно образумиться. В конце концов, пусть поддерживают, если хотят... Если они до сих пор не поняли, что весь этот замысел был направлен на их уничтожение и захват критически важных ресурсов — пусть продолжают воевать. Вот что я могу сказать. Каждый народ должен понимать, что нельзя позволять собой манипулировать и втягиваться в крайне опасные ситуации", - заявил Траоре в интервью РИА Новости. Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
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ибрагим траоре, украина, запад, манипуляции
Политика, Ибрагим Траоре, УКРАИНА, ЗАПАД, манипуляции
20:26 11.05.2025
 
Украина - жертва манипуляций Запада, констатировал президент Буркина-Фасо

Президент Буркина-Фасо: Украина стала жертвой манипуляций Запада

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Украина стала жертвой манипуляций стран Запада, чей замысел был направлен на ее уничтожение и захват критически важных ресурсов, заявил в интервью РИА Новости президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.
"Они стали жертвами манипуляций… Это несправедливая война. Они (украинцы - ред.) глубоко ошибаются. Им нужно образумиться. В конце концов, пусть поддерживают, если хотят... Если они до сих пор не поняли, что весь этот замысел был направлен на их уничтожение и захват критически важных ресурсов — пусть продолжают воевать. Вот что я могу сказать. Каждый народ должен понимать, что нельзя позволять собой манипулировать и втягиваться в крайне опасные ситуации", - заявил Траоре в интервью РИА Новости.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
Президенты России и Буркина-Фасо обсудили пути развития сотрудничества
Вчера, 20:17
Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
 
ПолитикаИбрагим ТраореУКРАИНАЗАПАДманипуляции
 
 
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