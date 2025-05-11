https://1prime.ru/20250511/uregulirovanie-857465102.html

В Кремле прокомментировали усилия Путина по мирному урегулированию

В Кремле прокомментировали усилия Путина по мирному урегулированию - 11.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали усилия Путина по мирному урегулированию

Президент России Владимир Путин делает все возможное для урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента России... | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T17:48+0300

2025-05-11T17:48+0300

2025-05-11T18:01+0300

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

украина

переговоры

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ВАШИНГТОН, 11 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин делает все возможное для урегулирования ситуации на Украине дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему и достичь решения мирным и дипломатическим путем. Но когда у нас на руках нет дипломатических путей, мы должны продолжать военную операцию", - заявил Песков в интервью телеканалу ABC.Он подчеркнул, что украинское урегулирование "сложнее, чем подпись под одной бумагой". По словам пресс-секретаря, процесс мирного урегулирования содержит в себе множество нюансов и деталей, которые играют жизненно важные роли для будущего как России, так и Украины.Кроме того, Песков добавил, что Россия по-прежнему не приемлет идею о "миротворческих" силах Европы на территории Украины.Как отметил пресс-секретарь, Украина долгое время всячески избегала переговоров по мирному урегулированию конфликта, несмотря на изначальную готовность России к переговорам. По словам Пескова, президент США Дональд Трамп имеет огромное влияние на Украину, в Москве ждали, что он приблизит киевский режим к идее о таких контактах.Ранее, 27 марта, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил о планах представителей коалиции по отправке на Украину "сил сдерживания". При этом Макрон подчеркнул, что данная инициатива не предполагает полную замену украинских войск "силами сдерживания", а сами "силы" не являются миротворцами. Целью инициативы французский лидер обозначил сдерживание России.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В министерстве ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

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россия, владимир путин, дмитрий песков, украина, переговоры