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Россия вышла на первое место по приросту турпотока во Вьетнам - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Россия вышла на первое место по приросту турпотока во Вьетнам
Россия вышла на первое место по приросту турпотока во Вьетнам - 11.05.2025, ПРАЙМ
Россия вышла на первое место по приросту турпотока во Вьетнам
Россия вышла на первое место по темпам прироста турпотока во Вьетнам по итогам первого квартала 2025 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T10:18+0300
2025-05-11T10:18+0300
туризм
россия
вьетнам
рф
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия вышла на первое место по темпам прироста турпотока во Вьетнам по итогам первого квартала 2025 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Только что мне министерство экономического развития дало информацию, что по итогам первого квартала этого года Россия вышла на первое место по темпам прироста турпотока во Вьетнам. Это 110%", - сказал зампред правительства в ходе российско-вьетнамского бизнес-форума. Чернышенко добавил, что Россия также создает комфортные условия для туристов из Вьетнама. "Запущена работа электронной визы для вьетнамских граждан. Все больше адаптируем услугу под их пожелания. Увеличим срок пребывания, например, по электронной визе до 30 суток", - отметил вице-премьер. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что туристический поток между Россией и Вьетнамом увеличился почти вдвое в прошлом году.
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туризм, россия, вьетнам, рф, дмитрий чернышенко, владимир путин
Туризм, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, РФ, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
10:18 11.05.2025
 
Россия вышла на первое место по приросту турпотока во Вьетнам

Чернышенко: Россия стала лидером по темпам прироста турпотока во Вьетнам

© fotolia.com / benoît strappazonВьетнам
Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© fotolia.com / benoît strappazon
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Россия вышла на первое место по темпам прироста турпотока во Вьетнам по итогам первого квартала 2025 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Только что мне министерство экономического развития дало информацию, что по итогам первого квартала этого года Россия вышла на первое место по темпам прироста турпотока во Вьетнам. Это 110%", - сказал зампред правительства в ходе российско-вьетнамского бизнес-форума.
Чернышенко добавил, что Россия также создает комфортные условия для туристов из Вьетнама.
"Запущена работа электронной визы для вьетнамских граждан. Все больше адаптируем услугу под их пожелания. Увеличим срок пребывания, например, по электронной визе до 30 суток", - отметил вице-премьер.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что туристический поток между Россией и Вьетнамом увеличился почти вдвое в прошлом году.
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ТуризмРОССИЯВЬЕТНАМРФДмитрий ЧернышенкоВладимир Путин
 
 
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