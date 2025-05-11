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Буркина-Фасо просит у РФ помощи в развитии ВПК, сообщил президент страны

Буркина-Фасо просит у РФ помощи в развитии ВПК, сообщил президент страны - 11.05.2025, ПРАЙМ

Буркина-Фасо просит у РФ помощи в развитии ВПК, сообщил президент страны

Буркина-Фасо просит у РФ помощи в развитии военной промышленности, заявил в интервью РИА Новости президент страны Ибрагим Траоре. | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T21:30+0300

2025-05-11T21:30+0300

2025-05-11T21:35+0300

политика

ибрагим траоре

россия

помощь

впк

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Буркина-Фасо просит у РФ помощи в развитии военной промышленности, заявил в интервью РИА Новости президент страны Ибрагим Траоре."Что касается России — мы просим в первую очередь интеллектуальной поддержки. Помощи в развитии нашей военной промышленности, обучения нашей молодёжи технологиям, необходимым для противостояния в этой войне (борьбе с терроризмом - ред.). Это для нас наиболее важно", - заявил Траоре РИА Новости.Президент Буркина-Фасо также поблагодарил Россию, поскольку она является одной из немногих стран в мире, которая предоставила стране военную технику для борьбы против терроризма в Сахеле."Помимо России и Китая, больше никто нам не помогает. В других странах ситуация хуже - мы готовы платить, но нам отказывают в продаже. Россия же поняла, что мы ведем войну. Сама Россия сейчас проводит специальную военную операцию. Мы понимаем, что это непросто. Но даже в этих условиях они нашли возможность выделить технику Буркина-Фасо, и это крайне важно", - заявил Траоре."Как я уже говорил, Россия также помогает нам с обучением… Однако наша цель - развивать собственную военную промышленность при поддержке России. В области вооружений Россия обладает значительным технологическим превосходством в мире. Нам необходимо тесное сотрудничество, чтобы добиться успеха в нашей войне", - подытожил он.Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.

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