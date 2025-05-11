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Буркина-Фасо просит у РФ помощи в развитии ВПК, сообщил президент страны - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Буркина-Фасо просит у РФ помощи в развитии ВПК, сообщил президент страны
Буркина-Фасо просит у РФ помощи в развитии ВПК, сообщил президент страны - 11.05.2025, ПРАЙМ
Буркина-Фасо просит у РФ помощи в развитии ВПК, сообщил президент страны
Буркина-Фасо просит у РФ помощи в развитии военной промышленности, заявил в интервью РИА Новости президент страны Ибрагим Траоре. | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T21:30+0300
2025-05-11T21:35+0300
политика
ибрагим траоре
россия
помощь
впк
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Буркина-Фасо просит у РФ помощи в развитии военной промышленности, заявил в интервью РИА Новости президент страны Ибрагим Траоре."Что касается России — мы просим в первую очередь интеллектуальной поддержки. Помощи в развитии нашей военной промышленности, обучения нашей молодёжи технологиям, необходимым для противостояния в этой войне (борьбе с терроризмом - ред.). Это для нас наиболее важно", - заявил Траоре РИА Новости.Президент Буркина-Фасо также поблагодарил Россию, поскольку она является одной из немногих стран в мире, которая предоставила стране военную технику для борьбы против терроризма в Сахеле."Помимо России и Китая, больше никто нам не помогает. В других странах ситуация хуже - мы готовы платить, но нам отказывают в продаже. Россия же поняла, что мы ведем войну. Сама Россия сейчас проводит специальную военную операцию. Мы понимаем, что это непросто. Но даже в этих условиях они нашли возможность выделить технику Буркина-Фасо, и это крайне важно", - заявил Траоре."Как я уже говорил, Россия также помогает нам с обучением… Однако наша цель - развивать собственную военную промышленность при поддержке России. В области вооружений Россия обладает значительным технологическим превосходством в мире. Нам необходимо тесное сотрудничество, чтобы добиться успеха в нашей войне", - подытожил он.Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
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ибрагим траоре, россия, помощь, впк
Политика, Ибрагим Траоре, РОССИЯ, помощь, ВПК
21:30 11.05.2025 (обновлено: 21:35 11.05.2025)
 
Буркина-Фасо просит у РФ помощи в развитии ВПК, сообщил президент страны

Траоре: Буркина-Фасо просит у РФ помощи в развитии военной промышленности

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанк% Пусковые установки ЗРК С-400
% Пусковые установки ЗРК С-400 - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Буркина-Фасо просит у РФ помощи в развитии военной промышленности, заявил в интервью РИА Новости президент страны Ибрагим Траоре.
"Что касается России — мы просим в первую очередь интеллектуальной поддержки. Помощи в развитии нашей военной промышленности, обучения нашей молодёжи технологиям, необходимым для противостояния в этой войне (борьбе с терроризмом - ред.). Это для нас наиболее важно", - заявил Траоре РИА Новости.
Президент Буркина-Фасо также поблагодарил Россию, поскольку она является одной из немногих стран в мире, которая предоставила стране военную технику для борьбы против терроризма в Сахеле.
"Помимо России и Китая, больше никто нам не помогает. В других странах ситуация хуже - мы готовы платить, но нам отказывают в продаже. Россия же поняла, что мы ведем войну. Сама Россия сейчас проводит специальную военную операцию. Мы понимаем, что это непросто. Но даже в этих условиях они нашли возможность выделить технику Буркина-Фасо, и это крайне важно", - заявил Траоре.
"Как я уже говорил, Россия также помогает нам с обучением… Однако наша цель - развивать собственную военную промышленность при поддержке России. В области вооружений Россия обладает значительным технологическим превосходством в мире. Нам необходимо тесное сотрудничество, чтобы добиться успеха в нашей войне", - подытожил он.
Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
Президенты России и Буркина-Фасо обсудили пути развития сотрудничества
Вчера, 20:17
 
ПолитикаИбрагим ТраореРОССИЯпомощьВПК
 
 
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