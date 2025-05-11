Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года - 11.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250511/yabloki-857459390.html
Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года
Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года - 11.05.2025, ПРАЙМ
Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года
Китай в январе-марте поставил в Россию яблок на 12,4 миллиона долларов – это максимум с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T09:05+0300
2025-05-11T09:05+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
яблоки
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84006/24/840062432_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_73b54aba118d75fe432e1bd26ca97aea.jpg
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Китай в январе-марте поставил в Россию яблок на 12,4 миллиона долларов – это максимум с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, по данным ведомства, в Россию в первом квартале было отгружено китайских яблок на 12,4 миллиона долларов - в 1,5 раза больше, чем год назад. Российский рынок стал седьмым по объему китайского экспорта, поднявшись за год на две позиции. Лидером была Индонезия, которая за первые три месяца текущего года приобрела у Поднебесной яблок на 38 миллионов долларов. В тройку также входят Вьетнам (37 миллионов) и Филиппины (31 миллион). В целом Китай в первом квартале экспортировал яблок на 253,1 миллиона долларов - на 5% меньше, чем годом ранее.
https://1prime.ru/20250511/ris-857458668.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84006/24/840062432_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_d674874b169997ef3a096eec5e8a8ef5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, яблоки, экспорт
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, яблоки, экспорт
09:05 11.05.2025
 
Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года

Китай в январе-марте 2025 года поставил в Россию в 1,5 раза больше яблок, чем год назад

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЯблоки
Яблоки - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Китай в январе-марте поставил в Россию яблок на 12,4 миллиона долларов – это максимум с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, по данным ведомства, в Россию в первом квартале было отгружено китайских яблок на 12,4 миллиона долларов - в 1,5 раза больше, чем год назад.
Российский рынок стал седьмым по объему китайского экспорта, поднявшись за год на две позиции. Лидером была Индонезия, которая за первые три месяца текущего года приобрела у Поднебесной яблок на 38 миллионов долларов. В тройку также входят Вьетнам (37 миллионов) и Филиппины (31 миллион).
В целом Китай в первом квартале экспортировал яблок на 253,1 миллиона долларов - на 5% меньше, чем годом ранее.
Рис
США возобновили поставки риса в Россию
08:10
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙяблокиэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала