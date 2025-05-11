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Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года

Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года - 11.05.2025, ПРАЙМ

Китай нарастил экспорт яблок в Россию до максимума с 2019 года

Китай в январе-марте поставил в Россию яблок на 12,4 миллиона долларов – это максимум с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. | 11.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-11T09:05+0300

2025-05-11T09:05+0300

2025-05-11T09:05+0300

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экспорт

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Китай в январе-марте поставил в Россию яблок на 12,4 миллиона долларов – это максимум с 2019 года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, по данным ведомства, в Россию в первом квартале было отгружено китайских яблок на 12,4 миллиона долларов - в 1,5 раза больше, чем год назад. Российский рынок стал седьмым по объему китайского экспорта, поднявшись за год на две позиции. Лидером была Индонезия, которая за первые три месяца текущего года приобрела у Поднебесной яблок на 38 миллионов долларов. В тройку также входят Вьетнам (37 миллионов) и Филиппины (31 миллион). В целом Китай в первом квартале экспортировал яблок на 253,1 миллиона долларов - на 5% меньше, чем годом ранее.

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россия, мировая экономика, китай, яблоки, экспорт