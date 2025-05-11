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Англичанка гадит. В Раде считают, что Зеленский и Ермак лишаются "крыши" - 11.05.2025, ПРАЙМ
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Англичанка гадит. В Раде считают, что Зеленский и Ермак лишаются "крыши"
Англичанка гадит. В Раде считают, что Зеленский и Ермак лишаются "крыши" - 11.05.2025, ПРАЙМ
Англичанка гадит. В Раде считают, что Зеленский и Ермак лишаются "крыши"
С уходом Ричарда Мура с поста главы британской разведки МИ-6 Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак лишатся "крыши". Такое мнение в своем... | 11.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-11T22:40+0300
2025-05-11T23:20+0300
политика
украина
владимир зеленский
mi6
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. С уходом Ричарда Мура с поста главы британской разведки МИ-6 Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак лишатся "крыши". Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский."Уход Ричарда Мура с поста директора МИ-6 означает, что крыши Зеленского и Ермака, на которую они уповали для срыва переговоров, больше нет", — утверждает Дубинский.Ранее нардеп, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что глава МИ-6 Мур якобы договорился с Зеленским о срыве перемирия на Украине.По данным газеты The Sunday Times, Мура на посту директора МИ-6 сменит одна из трех женщин, прошедших в финал по итогам собеседования на должность. При этом называется только одна кандидатка - бывший посол Великобритании в КНР и нынешний постоянный представитель Королевства при ООН Барбара Вудворд.
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украина, владимир зеленский, mi6
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, MI6
22:40 11.05.2025 (обновлено: 23:20 11.05.2025)
 
Англичанка гадит. В Раде считают, что Зеленский и Ермак лишаются "крыши"

Дубинский: Зеленский лишится крыши после ухода Мура с поста директора Ми-6

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. С уходом Ричарда Мура с поста главы британской разведки МИ-6 Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак лишатся "крыши". Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский.
"Уход Ричарда Мура с поста директора МИ-6 означает, что крыши Зеленского и Ермака, на которую они уповали для срыва переговоров, больше нет", — утверждает Дубинский.
Ранее нардеп, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что глава МИ-6 Мур якобы договорился с Зеленским о срыве перемирия на Украине.
По данным газеты The Sunday Times, Мура на посту директора МИ-6 сменит одна из трех женщин, прошедших в финал по итогам собеседования на должность. При этом называется только одна кандидатка - бывший посол Великобритании в КНР и нынешний постоянный представитель Королевства при ООН Барбара Вудворд.
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