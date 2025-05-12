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В группе "Аэрофлот" отметили рост пассажиропотока за январь-апрель на 2,4% - 12.05.2025, ПРАЙМ
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В группе "Аэрофлот" отметили рост пассажиропотока за январь-апрель на 2,4%
В группе "Аэрофлот" отметили рост пассажиропотока за январь-апрель на 2,4% - 12.05.2025, ПРАЙМ
В группе "Аэрофлот" отметили рост пассажиропотока за январь-апрель на 2,4%
Группа "Аэрофлот" в январе-апреле 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16 миллионов человек, в | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T13:53+0300
2025-05-12T13:57+0300
аэрофлот
перевозка пассажиров
пассажиропоток
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в январе-апреле 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16 миллионов человек, в апреле рост составил 6,7% - до 4,4 миллиона человек, говорится в сообщении группы. "Пассажиропоток (в апреле - ред.) увеличился на 6,7% по сравнению с апрелем 2024 года и составил 4,4 млн пассажиров... Перевезено 16,0 млн пассажиров (в январе-апреле - ред.), на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сообщили в группе. В январе-апреле на внутренних линиях пассажиропоток вырос на 1,8%, до 12 миллионов пассажиров, на международных - на 4,3%, до 4 миллионов пассажиров. В апреле на внутренних линиях пассажиропоток вырос на 6,2%, до 3,3 миллиона пассажиров, на международных - на 8,2%, до 1,1 миллиона пассажиров.
https://1prime.ru/20250505/avia-857279806.html
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аэрофлот, перевозка пассажиров, пассажиропоток
Аэрофлот, перевозка пассажиров, пассажиропоток
13:53 12.05.2025 (обновлено: 13:57 12.05.2025)
 
В группе "Аэрофлот" отметили рост пассажиропотока за январь-апрель на 2,4%

Группа "Аэрофлот" в январе-апреле увеличила пассажиропоток до 16 миллионов человек

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в январе-апреле 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16 миллионов человек, в апреле рост составил 6,7% - до 4,4 миллиона человек, говорится в сообщении группы.
"Пассажиропоток (в апреле - ред.) увеличился на 6,7% по сравнению с апрелем 2024 года и составил 4,4 млн пассажиров... Перевезено 16,0 млн пассажиров (в январе-апреле - ред.), на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сообщили в группе.
В январе-апреле на внутренних линиях пассажиропоток вырос на 1,8%, до 12 миллионов пассажиров, на международных - на 4,3%, до 4 миллионов пассажиров. В апреле на внутренних линиях пассажиропоток вырос на 6,2%, до 3,3 миллиона пассажиров, на международных - на 8,2%, до 1,1 миллиона пассажиров.
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов
5 мая, 12:35
 
Аэрофлотперевозка пассажировпассажиропоток
 
 
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