https://1prime.ru/20250512/aeroflot-857486746.html

В группе "Аэрофлот" отметили рост пассажиропотока за январь-апрель на 2,4%

В группе "Аэрофлот" отметили рост пассажиропотока за январь-апрель на 2,4% - 12.05.2025, ПРАЙМ

В группе "Аэрофлот" отметили рост пассажиропотока за январь-апрель на 2,4%

Группа "Аэрофлот" в январе-апреле 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16 миллионов человек, в | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T13:53+0300

2025-05-12T13:53+0300

2025-05-12T13:57+0300

аэрофлот

перевозка пассажиров

пассажиропоток

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в январе-апреле 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16 миллионов человек, в апреле рост составил 6,7% - до 4,4 миллиона человек, говорится в сообщении группы. "Пассажиропоток (в апреле - ред.) увеличился на 6,7% по сравнению с апрелем 2024 года и составил 4,4 млн пассажиров... Перевезено 16,0 млн пассажиров (в январе-апреле - ред.), на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сообщили в группе. В январе-апреле на внутренних линиях пассажиропоток вырос на 1,8%, до 12 миллионов пассажиров, на международных - на 4,3%, до 4 миллионов пассажиров. В апреле на внутренних линиях пассажиропоток вырос на 6,2%, до 3,3 миллиона пассажиров, на международных - на 8,2%, до 1,1 миллиона пассажиров.

https://1prime.ru/20250505/avia-857279806.html

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аэрофлот, перевозка пассажиров, пассажиропоток