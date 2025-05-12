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Пассажиропоток "Аэрофлота" за январь-апрель не изменился

Пассажиропоток "Аэрофлота" за январь-апрель не изменился - 12.05.2025, ПРАЙМ

Пассажиропоток "Аэрофлота" за январь-апрель не изменился

Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" за январь-апрель не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,7 миллиона человек, в апреле | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T13:59+0300

2025-05-12T13:59+0300

2025-05-12T13:59+0300

аэрофлот

пассажиропоток

перевозки пассажиров

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" за январь-апрель не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,7 миллиона человек, в апреле рост был на уровне 2,2%, до 2,3 миллиона человек, сообщил "Аэрофлот". "Авиакомпания "Аэрофлот" (в апреле - ред.) перевезла 2,3 млн пассажиров, что на 2,2% больше апреля 2024 года... Авиакомпания "Аэрофлот" (в январе-апреле - ред.) перевезла 8,7 млн пассажиров, что сопоставимо с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250512/aeroflot-857486746.html

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аэрофлот, пассажиропоток, перевозки пассажиров