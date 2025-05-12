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Пассажиропоток "Аэрофлота" за январь-апрель не изменился - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Пассажиропоток "Аэрофлота" за январь-апрель не изменился
Пассажиропоток "Аэрофлота" за январь-апрель не изменился - 12.05.2025, ПРАЙМ
Пассажиропоток "Аэрофлота" за январь-апрель не изменился
Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" за январь-апрель не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,7 миллиона человек, в апреле | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T13:59+0300
2025-05-12T13:59+0300
аэрофлот
пассажиропоток
перевозки пассажиров
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" за январь-апрель не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,7 миллиона человек, в апреле рост был на уровне 2,2%, до 2,3 миллиона человек, сообщил "Аэрофлот". "Авиакомпания "Аэрофлот" (в апреле - ред.) перевезла 2,3 млн пассажиров, что на 2,2% больше апреля 2024 года... Авиакомпания "Аэрофлот" (в январе-апреле - ред.) перевезла 8,7 млн пассажиров, что сопоставимо с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении.
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аэрофлот, пассажиропоток, перевозки пассажиров
Аэрофлот, пассажиропоток, перевозки пассажиров
13:59 12.05.2025
 
Пассажиропоток "Аэрофлота" за январь-апрель не изменился

"Аэрофлот": пассажиропоток авиакомпании за январь-апрель составил 8,7 миллиона человек

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАэрофлот.
Аэрофлот. - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" за январь-апрель не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,7 миллиона человек, в апреле рост был на уровне 2,2%, до 2,3 миллиона человек, сообщил "Аэрофлот".
"Авиакомпания "Аэрофлот" (в апреле - ред.) перевезла 2,3 млн пассажиров, что на 2,2% больше апреля 2024 года... Авиакомпания "Аэрофлот" (в январе-апреле - ред.) перевезла 8,7 млн пассажиров, что сопоставимо с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
В группе "Аэрофлот" отметили рост пассажиропотока за январь-апрель на 2,4%
13:53
 
Аэрофлотпассажиропотокперевозки пассажиров
 
 
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