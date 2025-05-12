https://1prime.ru/20250512/aksenov-857493458.html
Турпоток в Крым на майские праздники вырос почти на треть
Турпоток в Крым на майские праздники вырос почти на треть - 12.05.2025, ПРАЙМ
Турпоток в Крым на майские праздники вырос почти на треть
Почти 360 тысяч туристов отдохнули в Крыму в период майских праздников, что на более чем на треть превышает уровень 2024 года, сообщил глава региона Сергей... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T16:46+0300
2025-05-12T16:46+0300
2025-05-12T16:46+0300
туризм
бизнес
россия
ялта
сергей аксенов
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/01/840970103_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_e3370575c5e3b5fdcb48fb449b663a4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - ПРАЙМ. Почти 360 тысяч туристов отдохнули в Крыму в период майских праздников, что на более чем на треть превышает уровень 2024 года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. "В дни майских праздников, с 27 апреля по 11 мая, Республику Крым посетили 357,7 тысячи туристов. Это на 34 % больше, чем в аналогичный период прошлого года, и в полтора раза больше, чем в 2023 году", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По словам главы региона, большинство гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах - 73%. Еще 20% приехали по железной дороге, 7% - по сухопутному маршруту через исторические регионы, отметил Аксенов. По данным главы Крыма, средняя загрузка всех санаториев и гостиниц, которые работали в этот период (порядка 400) превысила 55%. Крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100%. Больше всего туристов - свыше 180 тысяч человек - отдохнули в городском округе Ялта, уточнил Аксенов.
https://1prime.ru/20250510/vetnam-857447744.html
ялта
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/01/840970103_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_18e98ae4f08aeae2c149e1ded662d825.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, ялта, сергей аксенов
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЯЛТА, Сергей Аксенов
Турпоток в Крым на майские праздники вырос почти на треть
Аксенов: почти 360 тысяч туристов отдохнули в Крыму в период майских праздников
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - ПРАЙМ. Почти 360 тысяч туристов отдохнули в Крыму в период майских праздников, что на более чем на треть превышает уровень 2024 года, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"В дни майских праздников, с 27 апреля по 11 мая, Республику Крым посетили 357,7 тысячи туристов. Это на 34 % больше, чем в аналогичный период прошлого года, и в полтора раза больше, чем в 2023 году", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, большинство гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах - 73%. Еще 20% приехали по железной дороге, 7% - по сухопутному маршруту через исторические регионы, отметил Аксенов.
По данным главы Крыма, средняя загрузка всех санаториев и гостиниц, которые работали в этот период (порядка 400) превысила 55%. Крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100%. Больше всего туристов - свыше 180 тысяч человек - отдохнули в городском округе Ялта, уточнил Аксенов.
Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма