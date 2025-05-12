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Турпоток в Крым на майские праздники вырос почти на треть - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Турпоток в Крым на майские праздники вырос почти на треть
Турпоток в Крым на майские праздники вырос почти на треть - 12.05.2025, ПРАЙМ
Турпоток в Крым на майские праздники вырос почти на треть
Почти 360 тысяч туристов отдохнули в Крыму в период майских праздников, что на более чем на треть превышает уровень 2024 года, сообщил глава региона Сергей... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T16:46+0300
2025-05-12T16:46+0300
туризм
бизнес
россия
ялта
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - ПРАЙМ. Почти 360 тысяч туристов отдохнули в Крыму в период майских праздников, что на более чем на треть превышает уровень 2024 года, сообщил глава региона Сергей Аксенов. "В дни майских праздников, с 27 апреля по 11 мая, Республику Крым посетили 357,7 тысячи туристов. Это на 34 % больше, чем в аналогичный период прошлого года, и в полтора раза больше, чем в 2023 году", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По словам главы региона, большинство гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах - 73%. Еще 20% приехали по железной дороге, 7% - по сухопутному маршруту через исторические регионы, отметил Аксенов. По данным главы Крыма, средняя загрузка всех санаториев и гостиниц, которые работали в этот период (порядка 400) превысила 55%. Крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100%. Больше всего туристов - свыше 180 тысяч человек - отдохнули в городском округе Ялта, уточнил Аксенов.
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туризм, бизнес, россия, ялта, сергей аксенов
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЯЛТА, Сергей Аксенов
16:46 12.05.2025
 
Турпоток в Крым на майские праздники вырос почти на треть

Аксенов: почти 360 тысяч туристов отдохнули в Крыму в период майских праздников

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВиды Крымского моста
Виды Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - ПРАЙМ. Почти 360 тысяч туристов отдохнули в Крыму в период майских праздников, что на более чем на треть превышает уровень 2024 года, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"В дни майских праздников, с 27 апреля по 11 мая, Республику Крым посетили 357,7 тысячи туристов. Это на 34 % больше, чем в аналогичный период прошлого года, и в полтора раза больше, чем в 2023 году", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, большинство гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах - 73%. Еще 20% приехали по железной дороге, 7% - по сухопутному маршруту через исторические регионы, отметил Аксенов.
По данным главы Крыма, средняя загрузка всех санаториев и гостиниц, которые работали в этот период (порядка 400) превысила 55%. Крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100%. Больше всего туристов - свыше 180 тысяч человек - отдохнули в городском округе Ялта, уточнил Аксенов.
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ТуризмБизнесРОССИЯЯЛТАСергей Аксенов
 
 
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