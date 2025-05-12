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Российский рынок акций на старте торгов вырос на 2,13%
Российский рынок акций на старте торгов вырос на 2,13% - 12.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций на старте торгов вырос на 2,13%
Российский рынок акций растет в начале утренней сессии понедельника - на 2,13%, поднимаясь выше 2900 пунктов впервые со 2 мая, следует из данных Московской... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T08:09+0300
2025-05-12T08:09+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале утренней сессии понедельника - на 2,13%, поднимаясь выше 2900 пунктов впервые со 2 мая, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск рос на 2,13%, до 2 911,58 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций на старте торгов вырос на 2,13%
Российский рынок акций открыл понедельник ростом выше 2900 пунктов впервые с 2 мая
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале утренней сессии понедельника - на 2,13%, поднимаясь выше 2900 пунктов впервые со 2 мая, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск рос на 2,13%, до 2 911,58 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Фондовые индексы АТР растут после переговоров между США и КНР