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Акции американских фармацевтических компаний снижаются на предторгах - 12.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Акции американских фармацевтических компаний снижаются на предторгах
Акции американских фармацевтических компаний снижаются на предторгах - 12.05.2025, ПРАЙМ
Акции американских фармацевтических компаний снижаются на предторгах
Акции американских фармацевтических компаний снижаются на предторгах после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении повлиять на снижение цен на... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T14:49+0300
2025-05-12T14:49+0300
экономика
торги
рынок
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сша
фармацевтика
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Акции американских фармацевтических компаний снижаются на предторгах после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении повлиять на снижение цен на лекарства в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.28 мск акции фармацевтической компании Pfizer Inc., снижаются в цене перед открытием основных торгов на 2,56% относительно предыдущего закрытия торгов, до 21,71 доллара за акцию, Johnson &amp; Johnson - на 2,61%, до 150,2 доллара за акцию, Eli Lilly &amp; Co - на 3,74%, до 707,11 доллара за акцию. Ранее в понедельник президент США заявил о намерении подписать указ, который снизит стоимость рецептурных лекарств на 30–80% по всей стране. Трамп назвал это политикой "наиболее благоприятствуемой нации", в результате реализации которой цены на лекарства в США снизятся, в то время как в других странах они могут увеличиться. Президент пояснил, что эта мера направлена на устранение "несправедливо высоких" цен на лекарственные препараты в США по сравнению с другими государствами. "Цены на лекарства будут снижены 59% и более! Цены на бензин, энергоносители, продукты и другое будут понижены", – говорится также в публикации Трампа в соцсети Truth Social. При этом несмотря на "угрозу" понижения цен и в других отраслях на предторгах понедельника царит оптимизм. В том числе в нефтяном, автомобильном и технологическом секторах наблюдается заметный рост стоимости акций компаний. Этому способствуют недавние новости относительно торговых отношений между США и Китаем. Представители стран в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что в начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры.
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торги, рынок, мировая экономика, сша, фармацевтика
Экономика, Торги, Рынок, Мировая экономика, США, Фармацевтика
14:49 12.05.2025
 
Акции американских фармацевтических компаний снижаются на предторгах

Акции американских фармацевтических компаний падают после заявлений Трампа

© fotolia.com / Alexander RathsЛекарства.
Лекарства. - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© fotolia.com / Alexander Raths
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Акции американских фармацевтических компаний снижаются на предторгах после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении повлиять на снижение цен на лекарства в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.28 мск акции фармацевтической компании Pfizer Inc., снижаются в цене перед открытием основных торгов на 2,56% относительно предыдущего закрытия торгов, до 21,71 доллара за акцию, Johnson & Johnson - на 2,61%, до 150,2 доллара за акцию, Eli Lilly & Co - на 3,74%, до 707,11 доллара за акцию.
Ранее в понедельник президент США заявил о намерении подписать указ, который снизит стоимость рецептурных лекарств на 30–80% по всей стране. Трамп назвал это политикой "наиболее благоприятствуемой нации", в результате реализации которой цены на лекарства в США снизятся, в то время как в других странах они могут увеличиться. Президент пояснил, что эта мера направлена на устранение "несправедливо высоких" цен на лекарственные препараты в США по сравнению с другими государствами.
"Цены на лекарства будут снижены 59% и более! Цены на бензин, энергоносители, продукты и другое будут понижены", – говорится также в публикации Трампа в соцсети Truth Social.
При этом несмотря на "угрозу" понижения цен и в других отраслях на предторгах понедельника царит оптимизм. В том числе в нефтяном, автомобильном и технологическом секторах наблюдается заметный рост стоимости акций компаний.
Этому способствуют недавние новости относительно торговых отношений между США и Китаем. Представители стран в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что в начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры.
График - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Российский рынок акций растет на геополитическом позитиве
10:19
 
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