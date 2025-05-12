Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций усилил рост после слов Трампа о переговорах в Турции - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250512/aktsii-857496772.html
Российский рынок акций усилил рост после слов Трампа о переговорах в Турции
Российский рынок акций усилил рост после слов Трампа о переговорах в Турции - 12.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил рост после слов Трампа о переговорах в Турции
Российский рынок акций усилил рост, прибавляя почти 3% после заявлений президента США Дональда Трампа по ожидаемым в четверг переговорам по Украине в Стамбуле,... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T18:00+0300
2025-05-12T18:05+0300
экономика
рынок
торги
акции
российский рынок акций
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост, прибавляя почти 3% после заявлений президента США Дональда Трампа по ожидаемым в четверг переговорам по Украине в Стамбуле, следует из данных Московской биржи.Трамп, в частности, заявил, что раздумывает о том, чтобы полететь в Стамбул в четверг, где в тот же день может пройти встреча представителей РФ и Украины. Также он выразил надежду, что Путин и Зеленский будут в Стамбуле в четверг.Рублёвый индекс Мосбиржи к 17.55 мск рос на 2,74%, до 2929,14 пункта, а в моменте на сообщениях подскакивал на 2,95% до 2934,95 пункта. До новостей он прибавлял около 2,1%.
https://1prime.ru/20250512/rubl-857496057.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1cefe0fad7ceef3f029591fa9ee6a475.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, российский рынок акций, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Акции, российский рынок акций, Мосбиржа
18:00 12.05.2025 (обновлено: 18:05 12.05.2025)
 
Российский рынок акций усилил рост после слов Трампа о переговорах в Турции

Российский рынок акций прибавляет 2,9% после заявлений Трампа по переговорам по Украине

© Unsplash/Dimitri KarastelevКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост, прибавляя почти 3% после заявлений президента США Дональда Трампа по ожидаемым в четверг переговорам по Украине в Стамбуле, следует из данных Московской биржи.
Трамп, в частности, заявил, что раздумывает о том, чтобы полететь в Стамбул в четверг, где в тот же день может пройти встреча представителей РФ и Украины. Также он выразил надежду, что Путин и Зеленский будут в Стамбуле в четверг.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 17.55 мск рос на 2,74%, до 2929,14 пункта, а в моменте на сообщениях подскакивал на 2,95% до 2934,95 пункта. До новостей он прибавлял около 2,1%.
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Рубль торгуется в плюсе к юаню на Мосбирже на геополитическом позитиве
17:35
 
ЭкономикаРынокТоргиАкциироссийский рынок акцийМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала