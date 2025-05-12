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Российский рынок акций усилил рост после слов Трампа о переговорах в Турции

Российский рынок акций усилил рост после слов Трампа о переговорах в Турции - 12.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций усилил рост после слов Трампа о переговорах в Турции

Российский рынок акций усилил рост, прибавляя почти 3% после заявлений президента США Дональда Трампа по ожидаемым в четверг переговорам по Украине в Стамбуле,... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T18:00+0300

2025-05-12T18:00+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост, прибавляя почти 3% после заявлений президента США Дональда Трампа по ожидаемым в четверг переговорам по Украине в Стамбуле, следует из данных Московской биржи.Трамп, в частности, заявил, что раздумывает о том, чтобы полететь в Стамбул в четверг, где в тот же день может пройти встреча представителей РФ и Украины. Также он выразил надежду, что Путин и Зеленский будут в Стамбуле в четверг.Рублёвый индекс Мосбиржи к 17.55 мск рос на 2,74%, до 2929,14 пункта, а в моменте на сообщениях подскакивал на 2,95% до 2934,95 пункта. До новостей он прибавлял около 2,1%.

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рынок, торги, акции, российский рынок акций, мосбиржа