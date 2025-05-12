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Кабмин не поддержал проект о запрете продажи алкоголя у молодежных объектов - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Кабмин не поддержал проект о запрете продажи алкоголя у молодежных объектов
Кабмин не поддержал проект о запрете продажи алкоголя у молодежных объектов - 12.05.2025, ПРАЙМ
Кабмин не поддержал проект о запрете продажи алкоголя у молодежных объектов
Кабмин РФ не поддержал проект о запрете продавать алкоголь в местах, расположенных рядом с объектами организаций, осуществляющих молодежную политику, копия... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T13:39+0300
2025-05-12T13:39+0300
россия
бизнес
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Кабмин РФ не поддержал проект о запрете продавать алкоголь в местах, расположенных рядом с объектами организаций, осуществляющих молодежную политику, копия проекта отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает в представленной редакции", - сказано в документе. Законопроектом предлагается запретить продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территориях, прилегающих к объектам недвижимости, находящимся во владении или пользовании организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования и организаций, осуществляющих молодежную политику. Проект в Госдуму был внесен депутатами Госсовета Удмуртии.
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россия, бизнес, госдума, госсовет
РОССИЯ, Бизнес, Госдума, Госсовет
13:39 12.05.2025
 
Кабмин не поддержал проект о запрете продажи алкоголя у молодежных объектов

Кабмин не поддержал запрет продажи алкоголя рядом с организациями допобразования

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Кабмин РФ не поддержал проект о запрете продавать алкоголь в местах, расположенных рядом с объектами организаций, осуществляющих молодежную политику, копия проекта отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает в представленной редакции", - сказано в документе.
Законопроектом предлагается запретить продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территориях, прилегающих к объектам недвижимости, находящимся во владении или пользовании организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования и организаций, осуществляющих молодежную политику.
Проект в Госдуму был внесен депутатами Госсовета Удмуртии.
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