https://1prime.ru/20250512/alkogol-857486452.html

Кабмин не поддержал проект о запрете продажи алкоголя у молодежных объектов

Кабмин не поддержал проект о запрете продажи алкоголя у молодежных объектов - 12.05.2025, ПРАЙМ

Кабмин не поддержал проект о запрете продажи алкоголя у молодежных объектов

Кабмин РФ не поддержал проект о запрете продавать алкоголь в местах, расположенных рядом с объектами организаций, осуществляющих молодежную политику, копия... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T13:39+0300

2025-05-12T13:39+0300

2025-05-12T13:39+0300

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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Кабмин РФ не поддержал проект о запрете продавать алкоголь в местах, расположенных рядом с объектами организаций, осуществляющих молодежную политику, копия проекта отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает в представленной редакции", - сказано в документе. Законопроектом предлагается запретить продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территориях, прилегающих к объектам недвижимости, находящимся во владении или пользовании организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования и организаций, осуществляющих молодежную политику. Проект в Госдуму был внесен депутатами Госсовета Удмуртии.

https://1prime.ru/20250421/zakon-856885142.html

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россия, бизнес, госдума, госсовет