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СМИ заявили о завершении традиционного альянса между Европой и США

СМИ заявили о завершении традиционного альянса между Европой и США - 12.05.2025, ПРАЙМ

СМИ заявили о завершении традиционного альянса между Европой и США

Традиционный альянс между США и Европой, существовавший после Второй мировой войны, подошел к концу, пишет журнал Foreign Affairs. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T13:09+0300

2025-05-12T13:09+0300

2025-05-12T13:09+0300

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Традиционный альянс между США и Европой, существовавший после Второй мировой войны, подошел к концу, пишет журнал Foreign Affairs. По мнению авторов публикации, Европа должна взять свою судьбу в собственные руки и перестать рассчитывать на поддержку Вашингтона. "Эпоха евро-американского альянса, сложившегося после Второй мировой войны, завершилась. Умиротворение США не сработает. Если Европа не хочет стать вассалом Вашингтона или частью новой сферы влияния России, ей нужно взять будущее в свои руки", — говорится в статье. Журнал отмечает, что за последнее время Вашингтон стал непредсказуемым и даже враждебным по отношению к европейским интересам. США, по мнению авторов, стремятся ослабить Европу через "внешнее давление и хищнические практики", включая торговый шантаж. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Еврокомиссия 8 мая заявила, что в случае провала торговых переговоров с США, ЕС может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро.

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сша, европа, вашингтон, дональд трамп, foreign affairs, ес