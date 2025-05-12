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СМИ заявили о завершении традиционного альянса между Европой и США - 12.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ заявили о завершении традиционного альянса между Европой и США
СМИ заявили о завершении традиционного альянса между Европой и США - 12.05.2025, ПРАЙМ
СМИ заявили о завершении традиционного альянса между Европой и США
Традиционный альянс между США и Европой, существовавший после Второй мировой войны, подошел к концу, пишет журнал Foreign Affairs. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T13:09+0300
2025-05-12T13:09+0300
политика
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европа
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Традиционный альянс между США и Европой, существовавший после Второй мировой войны, подошел к концу, пишет журнал Foreign Affairs. По мнению авторов публикации, Европа должна взять свою судьбу в собственные руки и перестать рассчитывать на поддержку Вашингтона. "Эпоха евро-американского альянса, сложившегося после Второй мировой войны, завершилась. Умиротворение США не сработает. Если Европа не хочет стать вассалом Вашингтона или частью новой сферы влияния России, ей нужно взять будущее в свои руки", — говорится в статье. Журнал отмечает, что за последнее время Вашингтон стал непредсказуемым и даже враждебным по отношению к европейским интересам. США, по мнению авторов, стремятся ослабить Европу через "внешнее давление и хищнические практики", включая торговый шантаж. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Еврокомиссия 8 мая заявила, что в случае провала торговых переговоров с США, ЕС может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро.
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Политика, США, ЕВРОПА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Foreign Affairs, ЕС
13:09 12.05.2025
 
СМИ заявили о завершении традиционного альянса между Европой и США

Foreign Affairs: традиционный альянс между США и Европой завершился

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Традиционный альянс между США и Европой, существовавший после Второй мировой войны, подошел к концу, пишет журнал Foreign Affairs.
По мнению авторов публикации, Европа должна взять свою судьбу в собственные руки и перестать рассчитывать на поддержку Вашингтона.
"Эпоха евро-американского альянса, сложившегося после Второй мировой войны, завершилась. Умиротворение США не сработает. Если Европа не хочет стать вассалом Вашингтона или частью новой сферы влияния России, ей нужно взять будущее в свои руки", — говорится в статье.
Журнал отмечает, что за последнее время Вашингтон стал непредсказуемым и даже враждебным по отношению к европейским интересам. США, по мнению авторов, стремятся ослабить Европу через "внешнее давление и хищнические практики", включая торговый шантаж.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Еврокомиссия 8 мая заявила, что в случае провала торговых переговоров с США, ЕС может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро.
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