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Аналитик рассказал о целях переговоров России и Украины - 12.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Аналитик рассказал о целях переговоров России и Украины
Аналитик рассказал о целях переговоров России и Украины - 12.05.2025, ПРАЙМ
Аналитик рассказал о целях переговоров России и Украины
Россия добивается переговоров с Украиной без участия Запада, турецкая сторона сделает все возможное для реализации процесса, заявил РИА Новости турецкий... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T07:17+0300
2025-05-12T07:59+0300
россия
экономика
мировая экономика
турция
украина
стамбул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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АНКАРА, 12 мая – ПРАЙМ. Россия добивается переговоров с Украиной без участия Запада, турецкая сторона сделает все возможное для реализации процесса, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. "Призыв президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров без предварительных условий вновь породил надежды на мир. Очевидно, что Путин и Россия, похоже, стремятся к заключению мирного соглашения о прекращении войны, а не к прекращению огня. Очень важно, что российская сторона хочет сделать это напрямую со своими украинскими коллегами, а не через западные страны", - заявил аналитик. По его словам, обращение российского лидера к Стамбулу вновь обратило взоры на Турцию. "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал предложение Путина и заявил, что Турция готова принять мирные переговоры в Стамбуле. Таким образом, началась дипломатическая подготовка к окончанию войны. Турция была тем игроком, который ранее приложил больше всего усилий для создания этого "мирного стола", и именно она оказалась ближе всех к миру. У турецких руководителей есть опыт и полномочия, чтобы сделать это снова. В общем, президент Реджеп Тайип Эрдоган и Турция делают все возможное, чтобы не дать двум братским славянским народам убить друг друга", - подчеркнул эксперт. Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что ожидает будет ждать президента России Владимира Путина в Турции в четверг.
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россия, мировая экономика, турция, украина, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
07:17 12.05.2025 (обновлено: 07:59 12.05.2025)
 
Аналитик рассказал о целях переговоров России и Украины

Аналитик Юджель: Россия добивается переговоров с Украиной без участия Запада

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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АНКАРА, 12 мая – ПРАЙМ. Россия добивается переговоров с Украиной без участия Запада, турецкая сторона сделает все возможное для реализации процесса, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
"Призыв президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров без предварительных условий вновь породил надежды на мир. Очевидно, что Путин и Россия, похоже, стремятся к заключению мирного соглашения о прекращении войны, а не к прекращению огня. Очень важно, что российская сторона хочет сделать это напрямую со своими украинскими коллегами, а не через западные страны", - заявил аналитик.
По его словам, обращение российского лидера к Стамбулу вновь обратило взоры на Турцию.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал предложение Путина и заявил, что Турция готова принять мирные переговоры в Стамбуле. Таким образом, началась дипломатическая подготовка к окончанию войны. Турция была тем игроком, который ранее приложил больше всего усилий для создания этого "мирного стола", и именно она оказалась ближе всех к миру. У турецких руководителей есть опыт и полномочия, чтобы сделать это снова. В общем, президент Реджеп Тайип Эрдоган и Турция делают все возможное, чтобы не дать двум братским славянским народам убить друг друга", - подчеркнул эксперт.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что ожидает будет ждать президента России Владимира Путина в Турции в четверг.
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
В Турции отреагировали на сообщение Зеленского о визите в страну 15 мая
Вчера, 21:03
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаТУРЦИЯУКРАИНАСтамбулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
 
 
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