https://1prime.ru/20250512/analitik-857471573.html

Аналитик рассказал о целях переговоров России и Украины

Аналитик рассказал о целях переговоров России и Украины - 12.05.2025, ПРАЙМ

Аналитик рассказал о целях переговоров России и Украины

Россия добивается переговоров с Украиной без участия Запада, турецкая сторона сделает все возможное для реализации процесса, заявил РИА Новости турецкий... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T07:17+0300

2025-05-12T07:17+0300

2025-05-12T07:59+0300

россия

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мировая экономика

турция

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стамбул

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 12 мая – ПРАЙМ. Россия добивается переговоров с Украиной без участия Запада, турецкая сторона сделает все возможное для реализации процесса, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. "Призыв президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров без предварительных условий вновь породил надежды на мир. Очевидно, что Путин и Россия, похоже, стремятся к заключению мирного соглашения о прекращении войны, а не к прекращению огня. Очень важно, что российская сторона хочет сделать это напрямую со своими украинскими коллегами, а не через западные страны", - заявил аналитик. По его словам, обращение российского лидера к Стамбулу вновь обратило взоры на Турцию. "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал предложение Путина и заявил, что Турция готова принять мирные переговоры в Стамбуле. Таким образом, началась дипломатическая подготовка к окончанию войны. Турция была тем игроком, который ранее приложил больше всего усилий для создания этого "мирного стола", и именно она оказалась ближе всех к миру. У турецких руководителей есть опыт и полномочия, чтобы сделать это снова. В общем, президент Реджеп Тайип Эрдоган и Турция делают все возможное, чтобы не дать двум братским славянским народам убить друг друга", - подчеркнул эксперт. Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что ожидает будет ждать президента России Владимира Путина в Турции в четверг.

https://1prime.ru/20250511/turtsiya-857467673.html

турция

украина

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россия, мировая экономика, турция, украина, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков